تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لبنان أمام أشهر في غاية الخطورة

Lebanon 24
30-09-2026 | 22:36
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان أمام أشهر في غاية الخطورة
لبنان أمام أشهر في غاية الخطورة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": مضمون اجتماعات الرئيس سلام في واشنطن ، خصوصاً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أظهر وجود جاهزية أميركية لمد لبنان بالمساعدات، أكانت عسكرية أو اقتصادية، ولكنها مشروطة ببدء الحكومة بوضع قراراتها موضع التنفيذ العملي، خصوصاً في موضوع حصر السلاح بيدها، وهو ما يعني أن الزيارة لم تنجح في تحقيق اختراق حاسم، لجهة الطرح الذي تتبناه السلطة اللبنانية، ويقوم على تزامن في المراحل بين حصر السلاح وانتشار الجيش وبين انسحاب إسرائيلي. وفق التسريبات من مصادر متعددة، فإن سلام حمل معه تمسك لبنان بالشراكة القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية والحصول على دعم دولي لملف إعادة الإعمار والمساعدات العسكرية للجيش اللبناني، وضرورة بدء إسرائيل بتنفيذ الخطوات المطلوبة منها في «صيغة الإطار». لكن الأوساط الدبلوماسية الأميركية لا توافق لبنان الرسمي على رؤيته التنفيذية، وهي تقول إن «حزب الله» كان يلتف في كل مرة على التفاهمات التي كانت تحصل، ويعمل على استغلال المرحلة اللاحقة على إعادة بناء قدراته العسكرية بدعم إيراني كامل وتحت «أنف» السلطات اللبنانية. وفق الأوساط نفسها، فإن واشنطن حريصة على إبراز دعمها الدائم والثابت للبنان ومؤسساته الشرعية، أكانت عسكرية أم مدنية، لكنها لن تقدم على الإفراج عن أي دعم إذا لم تعمل الحكومة اللبنانية على ترجمة قراراتها واقعاً ملموساً على الأرض، بدل أن تبقيها حبراً على ورق. وتضيف الأوساط عينها، أن إدارة ترامب باتت تميل للإعتقادبأن السلطة اللبنانية لم ولن تظهر الجدية المطلوبة منها لبسط سلطتها بالحرص اللازم. بالطبع، فإن بيروت لا توافق واشنطن نظرتها القائمة، فالسلطة اللبنانية تعتقد أن إسرائيل نجحت في التأثير على النظرة الأميركية من خلال معطيات خاطئة. فالجيش اللبناني والذي يتعرض لضغط دائم، كان قد نجح في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سحب السلاح، والتي كانت تشمل منطقة جنوب الليطاني. كذلك فإن الجيش اللبناني، والذي يعمل بعيداً من الضوضاء الإعلامية، اضطر إلى إصدار بيان، عدّد فيه ما نفّذه في المنطقة التجريبية الأولى بعد الاتهامات الإسرائيلية، والتي حملتها واشنطن، حول عدم جدية اللبنانية بتنفيذ التزامات المنطقة التجريبية الأولى. كما أن لبنان يسعى لتطبيق قرارات الحكومة، ولكن من دون الإنزلاق إلى نزاع داخلي سيؤدي إلى تقويض الاستقرار الهش القائم، وإلى الدخول في فوضى عارمة ستصب في النهاية في مصلحة «حزب الله». لكن أحدث ما تناقلته الأوساط الدبلوماسية الأميركية، أن الوقت لم يعد مفتوحاً أمام لبنان، وأن إسرائيل متمسكة بمواصلة عملياتها، والتي تعتبرها «دفاعية»، وأيضاً بعدم انسحاب قواتها من الجنوب طالما أن السلطة اللبنانية لا تقوم بأي جهد فعلي لفرض الحزم المطلوب على كامل أراضيها؛ وتنهي هذه الأوساط كلامها بتحذير مبطن: «إذا لم تبادر السلطات اللبنانية بالذهاب إلى تطبيق قراراتها بشكل فعلي على الأرض، فإن الأوضاع قد تسوء أكثر». هذا الواقع الضاغط والمُعقّد يجعل من المرحلة المقبلة غاية في الصعوبة، لا بل الخطورة، وهو ما دفع أحد المراجع الرئاسية إلى القول أمام زواره: «نحن أمام أشهر مقبلة في غاية الخطورة.  
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
لبنان أمام شهرين من الجمود وربما أكثر
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك رسمي لمواجهة وضعية استنزاف شديدة الخطورة جنوباً ويواجه مواقف أميركية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لمجلس التعاون: الاعتداءات الحوثية على الرياض وخميس مشيط تصعيد بالغ الخطورة وتهديد لأمن المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: محاولة الحوثيين المساس بمكة المكرمة عمل عدواني مشين وتجاوز بالغ الخطورة
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-10-01
Lebanon24
02:26 | 2026-10-01
Lebanon24
02:15 | 2026-10-01
Lebanon24
02:00 | 2026-10-01
Lebanon24
01:49 | 2026-10-01
Lebanon24
01:45 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24