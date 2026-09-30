تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تهريب هواتف الى السجون"بتواطؤ أمنيين"!

Lebanon 24
30-09-2026 | 22:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تهريب هواتف الى السجونبتواطؤ أمنيين!
تهريب هواتف الى السجونبتواطؤ أمنيين! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب عباس صباغ في" النهار": باتت ظاهرة استخدام الهواتف داخل السجون منتشرة؛ والدليل أن أخبار السجناء تصل بسرعة قياسية، وتعرض مشاهد من داخل السجون على وسائل الإعلام. لكن الأخطر أن من داخل السجون باتت تدار عمليات ترويج المخدرات وشبكات احتيال بهدف ابتزاز المواطنين والحصول على الأموال. وفي العام 2022 تم العثور على سكاكين وآلات حادة وأكثر من 30 جهازاً خليوياً. قبل العام 1995، كانت إدارة السجون، وعملاً بالقوانين المرعية الإجراء، تسمح للسجناء بالتواصل مع ذويهم بشكل دوري، وضمن شروط محددة. لكن الأمر تغير بعد دخول خدمة الخليوي إلى لبنان وبات التواصل مع السجناء، في معظم الأحيان، من خلال تلك الأجهزة، مع الإشارة إلى أن إدخالها إلى السجون ممنوع ومخالف للقانون، بحسب ما يؤكد وزير العدل الأسبق، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي النائب أشرف ريفي.
Advertisement
ويشير ريفي إلى أن "القانون يمنع إدخال الهواتف إلى السجون؛ وعندما يضبط جهاز مع السجين يعاقب، ويفتح تحقيق بكيفية وصول ذلك الجهاز إلى داخل السجن".
ويلفت إلى أن "السجون في وضعها الحالي باتت أقرب إلى أكاديميات لتعليم كل أساليب الاحتيال والأعمال غير القانونية، وبالتالي تحتاج إلى إصلاح حقيقي".
من الناحية القانونية، يؤكد المحامي حسن عادل بزي لـ "النهار" أنه "يحق للسجين الاتصال والتواصل مع الخارج من خلال الأرقام التي توفرها إدارة السجن للسجناء في مكان الاحتجاز.
لكن اللافت يكمن في حيازة بعض الموقوفين هواتف خليوية داخل السجون، وقد وثقتها أفلام عرضت على محطات التلفزة، وهذا أمر ممنوع ومخالف للقانون، وهو يشكل دليلاً على تواطؤ بعض المعنيين بالأمن داخل السجون؛ ذلك أن أمتعة وأغراض المساجين تفتش يدوياً بشكل دقيق، ومن خلال أجهزة كشف إلكترونية، مما يعني أن إدخال أجهزة الهاتف إلى داخل السجن يتم بعلم وبتواطؤ من بعض العناصر الأمنية".
مواضيع ذات صلة
هل تستخدم هاتف "سامسونغ"؟ تحديث أمني مهم يصل إلى أجهزة "Galaxy"
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إستنفار أمنيّ بعد تسريب رقم هاتف ميغان ماركل (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب استغناء أبل عن هواتف "آيفون ميني" نهائياً
lebanon 24
Lebanon24
01/10/2026 09:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

وسائل الإعلام

المدير العام

إدارة السجون

حسن عادل بزي

أشرف ريفي

عباس صباغ

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-10-01
Lebanon24
02:26 | 2026-10-01
Lebanon24
02:15 | 2026-10-01
Lebanon24
02:00 | 2026-10-01
Lebanon24
01:49 | 2026-10-01
Lebanon24
01:45 | 2026-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24