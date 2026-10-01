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لبنان

إعفاء بنسبة 85 في المئة... ودعوة إلى تسديد بدلات المياه

Lebanon 24
01-10-2026 | 05:46
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إعفاء بنسبة 85 في المئة... ودعوة إلى تسديد بدلات المياه
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ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان" مشتركيها الكرام بأنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتباراً من تاريخ 07/01/2026، داعيةً الجميع إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكتروني (POS Machine) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة O.M.T لتحويل الأموال.
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ونظراً للظروف الاقتصادية الراهنة، أصدرت المؤسسة القرارات التنظيمية الآتية:

1. الإعفاء من غرامات التأخير المفروضة على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2025 وما قبله بنسبة 85%.

2. تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة لعام 2026، خلال فترة أقصاها شهر كانون الأول 2028.

3. تسهيل عمليات حصول المشتركين السابقين من أصحاب الذمم على اشتراكات جديدة، مع إمكانية تسديد المبالغ المتوجبة عليهم على دفعات لفترة أقصاها كانون الأول 2028.

4. تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بالنسب الآتية:

28% لاشتراكات المياه بالعيار.

15% لاشتراكات المياه بالعداد.

5. تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90%.

6. تخفيض بدل تجديد الاشتراك الموقت بنسبة 90%.

7. تقسيط بدلات العام 2026 لمن يرغب من المشتركين على ثلاثة دفعات كحد أقصى، والمفصلة على الشكل التالي:

القسط - الشرح  - الأول  :  

يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2026

الثاني :   

يستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2026

الثالث  :  

يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2026

أخيراً، تأمل المؤسسة من المشتركين الكرام التجاوب مع هذا الإعلان والمبادرة إلى تسديد المبالغ المترتبة عليهم من دون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات منها، تطبيقاً للمادة 24 من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة، الصادر بالمرسوم رقم 14597 تاريخ 14/06/2005.

يُعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك، ويُعدّ قاطعاً لمهلة مرور الزمن".
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