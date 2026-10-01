رغم المحاولات لفتحه..."مكب سرار" امام "نفق مسدود"

يفيد أحد سكان منطقة تابعة لمحافظة عبر " " بأن مكب سرار لا يزال مقفلاً منذ إغلاقه في 26 أيلول، على الرغم من المحاولات والاتصالات المتعددة لإعادة فتحه.

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يأتي ذلك بالرغم من تدخل رئيس الجمهورية واستقباله وفداً من البلديات العكارية أمس، حيث أبدى رؤساء البلديات استعداداً مبدئياً لإعادة النظر في قرار الإقفال تجاوباً مع الذي أكد متابعته الشخصية للملف للتوصل إلى حلول سريعة وعملية. غير أن هذا الاستعداد قوبل بشروط صارمة تقضي بأن يقترن بأفعال وخطوات تنفيذية واضحة على الأرض، تشمل وضع جدول زمني محدد لتشغيل معمل الفرز والمطمر الصحي، وصرف التعويضات التنموية الموعودة للبلدات المحيطة.

ويؤكد المصدر أن الأزمة لا تزال مستمرة، حيث يصرّ الأهالي والبلديات المجاورة على موقفهم بمنع دخول أي شاحنات نفايات، مشددين على أن الوعود النظرية لم تعد تكفي، وأن المكب لن يُعاد فتحه إلا عندما تُترجم التعهدات إلى خطوات عملية ملموسة تُنهي الكارثة البيئية والصحية.