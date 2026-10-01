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لبنان

رغم المحاولات لفتحه..."مكب سرار" امام "نفق مسدود"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-10-2026 | 14:15
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رغم المحاولات لفتحه...مكب سرار امام نفق مسدود
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يفيد أحد سكان منطقة تابعة لمحافظة عكار عبر "لبنان24" بأن مكب سرار لا يزال مقفلاً منذ إغلاقه في 26 أيلول، على الرغم من المحاولات والاتصالات المتعددة لإعادة فتحه.
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يأتي ذلك بالرغم من تدخل رئيس الجمهورية جوزاف عون واستقباله وفداً من البلديات العكارية أمس، حيث أبدى رؤساء البلديات استعداداً مبدئياً لإعادة النظر في قرار الإقفال تجاوباً مع مبادرة الرئيس الذي أكد متابعته الشخصية للملف للتوصل إلى حلول سريعة وعملية. غير أن هذا الاستعداد قوبل بشروط صارمة تقضي بأن يقترن بأفعال وخطوات تنفيذية واضحة على الأرض، تشمل وضع جدول زمني محدد لتشغيل معمل الفرز والمطمر الصحي، وصرف التعويضات التنموية الموعودة للبلدات المحيطة.
ويؤكد المصدر أن الأزمة لا تزال مستمرة، حيث يصرّ الأهالي والبلديات المجاورة على موقفهم بمنع دخول أي شاحنات نفايات، مشددين على أن الوعود النظرية لم تعد تكفي، وأن المكب لن يُعاد فتحه إلا عندما تُترجم التعهدات إلى خطوات عملية ملموسة تُنهي الكارثة البيئية والصحية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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