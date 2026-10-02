تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أسئلة غربية عن "حزب الله"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-10-2026 | 01:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أسئلة غربية عن حزب الله
أسئلة غربية عن حزب الله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تشهد الكواليس الدبلوماسية في لبنان حركة واضحة لمعرفة حقيقة ما يُتداول عن استعداد "حزب الله" لدفع بدلات الإيواء للمتضررين، وما إذا كان هذا التوجه جديًا وسيبدأ تنفيذه قريبًا، أم أنه لا يزال في إطار المناورة الإعلامية ورفع سقف التوقعات داخل بيئته.
Advertisement
لكن اهتمام بعض الدبلوماسيين الغربيين يتجاوز مسألة الدفع نفسها إلى سؤال أكثر حساسية: في حال بدأ "الحزب" فعلًا بتوزيع مبالغ مالية كبيرة وعلى نطاق واسع، فكيف تمكن من تأمين هذه الأموال وإدخالها إلى لبنان؟
لذلك، تتركز المتابعة حاليًا على حجم المبالغ المتوقعة وآلية وصولها، خصوصًا في ظل الضغوط والقيود المالية المفروضة على "الحزب".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري في كواليس "بيئة حزب الله"؟ أسئلة حساسة و"مخاوف"
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 09:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
أسئلة قضائية عن كفالة رياض سلامة المالية
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 09:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يقال في إسرائيل بشأن "حزب الله"؟ كلام عن "7 أكتوبر"
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 09:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يريد "حزب الله" من سوريا؟ حديث عن "رسالة إيرانية"!
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 09:52:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب الله

دبلوماسي

الغربي

بيرة

ماسي

ساسي

دبلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-10-02
Lebanon24
02:30 | 2026-10-02
Lebanon24
02:30 | 2026-10-02
Lebanon24
02:18 | 2026-10-02
Lebanon24
02:00 | 2026-10-02
Lebanon24
02:00 | 2026-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24