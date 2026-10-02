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لبنان

الموسوي يُهاجم باسيل: يواصل تصدير اكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له

Lebanon 24
02-10-2026 | 06:14
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الموسوي يُهاجم باسيل: يواصل تصدير اكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له
الموسوي يُهاجم باسيل: يواصل تصدير اكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له photos 0
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صدر عن النائب السابق نواف الموسوي البيان التالي:
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"يواصل الفاشل وحده جبران باسيل تصدير اكاذيبه الدونكيخوتية عبر بوق اختلق له. ما كان هذا الجبران اهلا حتى ليرأس نفسه لولا تنصيبه القسري بعد تهجير مناضلي التيار الأوائل و المستمرين فالتم حوله السماسرة و المنتفعين ممن غرفوا من فساده المالي و الإداري.
لم يكن لهذا الجبران قيمة يوما بذاته. ما كان ليكون وزيرا إلا لمن اراد توزيره كرمى لعيون العزيز الكبير ميشال عون، و ما كان ليكون له ذكر لولاه.
و هذا الجبان لا يجرؤ على الاعتراف بان طمعه في الرئاسة قوض جبهة داخلية عمل لها سماحة السيد الاسمى الذي رذله كليا منذ ان رفع جلسته معه و امتنع عن لقائه بل حتى عن مخاطبته هاتفيا.
على أي حال من يعود إلى ارشيف الاعلام وقتها يعرف كيف نبذ هذا الجبران.
لو كان له صديق او رفيق لقلنا له ينصحه بالنزول عن هنجهيته التي تعبر عن عقد نقصه الكثيرة التي يظنها مجهولة و هي معروفة بل مشهورة.
لست معنيا بتفنيد بيانه الاكذوبة فاللبنانيون حتى اقرب المقربين إليه لا يحبونه و لا يسوغونه لانه شخص مقيت بغيض."
 
 
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جبران باسيل

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