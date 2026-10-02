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لبنان

المطارنة الموارنة ندّدوا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب

Lebanon 24
02-10-2026 | 06:24
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عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي اليوم، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومُشارَكة الرؤساء العامين والرئيسات العامّات للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا بيانًا تلاه النائب البطريركي المطران انطوان عوكر جاء فيه:
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"يُندِّد أعضاء المجلس تكرارًا بتمادي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وأهله ويدعون المجتمع الدّولي إلى بذل الجهود لعودة السكان إلى أرضهم ودعم المفاوضات الجارية وعملية حصر السلاح بيد الدولة.

تابع أعضاء المجلس أعمال الجمعية العمومية للأُمم المتحدة والمواقف التي صدرت عن وفد لبنان ووفود الدول الصديقة. وهم يتطلّعون إلى ترجمةٍ إيجابية إنقاذية لها في القريب الممكن.

يُسجِّل أعضاء المجلس استياءهم من تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وانعكاساته السلبية على معيشة المواطنين، وغلاء المعيشة الفاحش، في وقت تتراجع فرص العمل وتتزايد حركة هجرة الشباب طلبًا لحياةٍ أفضل. ويدعون المسؤولين إلى التقدّم في الإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد والغلاء وترشيد السياسة الضرائبيّة وإعادة أموال المودعين وعدم تدفيع اللبنانيين أثمانًا لا يستطيعون تحمّلها.

 يُبدي أعضاء المجلس ارتياحهم إلى الانفتاح الرسمي بين لبنان وسوريا، الواعد بعلاقاتٍ فُضلى بينهما، على أساس احترام سيادة كلّ من البلدَين. ويُشدِّدون على وجوب فتح الحدود وضبطها والتعامل مع تنقُّل الأشخاص تبعًا للقوانين، تحسينًا لظروف الأمن وتبادل البضائع والتعاون الاقتصادي الثنائي.

 يشدّد أعضاء المجلس على المحافظة على التوازن الوطني المطلوب في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، توخّيًا لتحقيق الإنصاف والتزام معايير الكفاءة وبسائر المعايير الأكاديمية. ويطالبون مقام مجلس الوزراء إلى التنبّه لمقتضيات هذا التوازن في أي تعيينات أو تشكيلات. 

في شهر الوردية المبارك، يحثّ أعضاء المجلس مع قداسة البابا لاون الرابع عشر جميع المؤمنين على تلاوة المسبحة الورديّة، واضعين بين يدَي مريم أم الله والكنيسة وافر الطلبات من أجل السلام في لبنان والشرق والعالم، مرفقين صلواتهم بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة".
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الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

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