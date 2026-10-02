تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: هل هناك حلول اذا ما سلم السلاح؟

Lebanon 24
02-10-2026 | 06:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الخطيب: هل هناك حلول اذا ما سلم السلاح؟
الخطيب: هل هناك حلول اذا ما سلم السلاح؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ، في خطبة الجمعة ،"من نهج التعاطي مع الطائفة الشيعية في لبنان "على اساس انها طائفة مهزومة"، مشيرا الى "بعض الممارسات والتنمر على ابناء الطائفة في الدوائر الرسمية، فضلا عن الشواغر في وظائف الفئة الاولى". 
Advertisement
ورحب العلامة الخطيب بالانسحاب الاميركي من العراق، مهنئا الحكومة والشعب العراقي ،لكنه حذر من المكائد الاميركية ومن محاولات زج بعض الدول الخليجية في الحرب على الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وكان العلامة الخطيب أمّ المصلين اليوم في مقر المجلس على طريق المطار ، واستهل  الخطبة  بالحديث عن اوضاع لبنان وما يتعرض له من عدوان ،وقال :"ان شعبنا لم يتخل عن مواجهة هذا العدوان ،على الرغم من الحاجات المادية لهذا الشعب في وجه الحصار والحرب الاعلامية الشعواء لكسر هذه البيئة وتفكيكها. وعلى الرغم من غياب السلطة لتلبية حاجات الناس بحجة عدم وجود موارد ،نسأل ما هي الحاجة لوجود هذه السلطة، وقد شاركت في حصار هذه الطائفة وهذه البيئة .

اضاف : تتحدثون فقط عن السلاح،  فنسألكم هل هناك حلول اذا ما سلم هذا السلاح. لقد ايدنا الحوار لحل هذه المشكلة، وسرنا في طريق الاتفاق 1701 ،فأمرتم الجيش بالانسحاب ما سهل  الاحتلال للارض. وكان اتفاق الاطار ففشل ،فجاء الحديث عن اتفاق امني .اسوأ سلطة مرت في تاريخ لبنان كانت هذه السلطة المتآمرة على جنوب لبنان وعلى هذه الطائفة بالذات". 

وتابع :" اريد هنا ان اقول لأهلنا لا تصدقوا كل ما تسمعونه عن استعدادات لتلبية الحاجات، ولذلك طرحنا تشكيل لجان في القرى للاعتماد على انفسنا ، فلنتضامن ونتكافل لتلبية هذه الحاجات. المشكلات كبيرة ،والسلطة متآمرة، ونأمل ان يكون رئيس الحكومة في النبطية اليوم ذاهبا لتلبية هذه الحاجات.  هناك عمل حقيقي لتفكيك البيئة الشيعية. علينا الانتباه لهذه المسألة لدرء الفتنة الداخلية وكي لا نقع في هذا الفخ. نعم يمكن تسليط الضوء على بعض الاخطاء ولكن ليس في هذه المرحلة،فالوحدة الشيعية مطلوبة اكثر من اي وقت مضى".   

وطرح الخطيب "على الملأ قضية كنا بغنى عن إثارتها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ،لو أن السلطة اللبنانية تعتمد مبدأ العدل والتوازن والشراكة الحقيقية بين المكونات اللبنانية. فقد حرصنا دائما على عدم إثارة الموضوع الطائفي والمذهبي ،ولطالما نادينا بدولة المواطنة ولنا مواقف ثابتة وبارزة في هذا السياق ..ولطالما طالبنا بإلغاء الطائفية السياسية تطبيقا للدستور في مادته الخامسة والتسعين ،وقد دعا دولة الرئيس نبيه بري ثلاث مرات لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية تنفيذا لهذه المادة الدستورية ،ولكن من دون جدوى، حيث كان دائما يواجه بالتهرب والرفض".

وأكمل:"ثم أن الشيعة في تاريخهم لم يطرحوا مرة واحدة مشاريع إنفصالية ،بل كان همنا دائما وحدة الأمة مستلهمين مبادئ ومُثل أئمتنا العظام .ونحن اليوم ملتزمون بهذه المبادئ جريا على ما طرحه الإمام المغيب السيد موسى الصدر وخلفاؤه في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وكذلك حركة أمل وحزب الله والنخب الشيعية. لكن أن يكون هذا النهج مبعثا للإستضعاف والأستلشاق من قبل البعض،وانني احمل المسؤولية في هذا المجال لرييسي الجمهورية والحكومة، ،فهذا ما لا يمكن أن نرضى به أبدا أو نسكت عليه بعد اليوم".  

لقد وردتنا شكاوى عدة عن حالات التنمر على الموظفين الشيعة في العديد من الإدارات الرسمية ،فضلا عن التهاون في ملء الفراغات في وظائف الفئة الأولى العائدة للطائفة ..فمن أصل 46 وظيفة هناك نحو عشرين وظيفة شاغرة ،في وقت تجري التعيينات في الحكومة على قدم وساق..هذا فضلا عن مواقع أخرى في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد . ولا ندري إذا ما كان هذا الأمر نابعا من إرادة داخلية أم من أوامر خارجية ،وإلا كيف نفسر سلسلة العقوبات الأميركية المتلاحقة على النخب الشيعية ،وقد طال بعضها ضباطا كبار في الجيش اللبناني".

وحذر العلامة الخطيب "من التمادي في هذا النهج، منبها "من مبدأ التعاطي معنا على أساس أننا طائفة مهزومة، ولطالما سمعنا بعض التلميحات والتصريحات في هذا الإطار .فما دفعته هذه الطائفة في سبيل الوطن والدفاع عن أرضه ، وما قدمته من شهداء ،كان الأحرى بالآخرين أن يحترموا على الأقل مبدأ الشراكة المتوازنة والعادلة ،ونحن لا نريد أكثر من ذلك".

قلت أنني كنت أفضل ألا أثير هذا الموضوع ،لأننا نؤمن بمبدأ المواطنة ،لكن ما دامت الموازين الطائفية والمذهبية هي التي تحكم هذا البلد، فإننا نريد حقنا في هذا الوطن لا أكثر ولا أقل ،إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ،وتتحقق المواطنة وإلغاء الطائفية السياسية ،وعندها نصبح جميعا مواطنين متساوين في الحقوق الواجبات. وكما رفضنا في السابق مبدأ العزل لأي مكون لبناني ،فإننا نرفض اليوم هذا النهج ،ونصر على مبدأ الإحترام المتبادل لكل المكونات،أيا كان حجمها وطبيعتها".      

مواضيع ذات صلة
الخطيب استقبل دوريل ووفدين: المقاومة الفرنسية لم تسلم سلاحها خلال الاحتلال الالماني
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: ما نعاني منه في لبنان هو التفكير غير الوطني بل الطائفي والسلوك الاستفزازي
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إن حصلت إيران على السلاح النووي فلن يكون هناك وجود لإسرائيل ولا للشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: إذا حضر بوتين قمة مجموعة الـ 20 ستكون هناك فرصة للقاء ترامب
lebanon 24
Lebanon24
02/10/2026 19:29:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس نبيه بري

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-02
Lebanon24
11:15 | 2026-10-02
Lebanon24
11:13 | 2026-10-02
Lebanon24
10:34 | 2026-10-02
Lebanon24
10:17 | 2026-10-02
Lebanon24
10:16 | 2026-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24