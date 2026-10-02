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لبنان

وزارة الزراعة تشكّل لجنة لتنمية قطاع فاكهة التنين وتعزيز جودة الإنتاج وتنظيم السوق

Lebanon 24
02-10-2026 | 07:09
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وزارة الزراعة تشكّل لجنة لتنمية قطاع فاكهة التنين وتعزيز جودة الإنتاج وتنظيم السوق
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أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قراراً بتشكيل لجنة لتنمية وتنسيق قطاع فاكهة التنين «Dragon Fruit»، بهدف تنظيم القطاع وتطويره، وتعزيز التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتخزين والتسويق، ودعم جودة الإنتاج المحلي واعتماد المواصفات الفنية والصحية في مختلف مراحل العمل الزراعي.
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ويحدّد القرار إطاراً للتعاون بين وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية والقطاع الخاص، يجمع الخبرات الإدارية والفنية والبحثية والمعنيين بالقطاع، لتقييم واقعه وتحديد تحدياته وفرص تطويره، وإعداد مقترحات وبرامج تدعم المزارعين والمصنّعين وتوجّه تنمية القطاع.

تشكيلة اللجنة

تترأس اللجنة المهندسة ديزيريه الدايه، رئيسة مصلحة وقاية النبات بالتكليف، وتضمّ عن وزارة الزراعة المهندسة هدى الأخرس، رئيسة دائرة وقاية المزروعات بالتكليف، عضواً مقرّراً؛ والمهندسة فاطمة بيضون، رئيسة دائرة البستنة بالتكليف؛ والمهندس شربل الحاج، رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي بالتكليف، عضوين.

وتضمّ اللجنة عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور زياد رزق، مدير الفروع الزراعية في مختبرات الفنار، إضافة إلى ممثل عن المصلحة.

أما عن القطاع الخاص، فتضمّ المهندس ممدوح عاصي، والمهندس إبراهيم كوثراني، والمهندسة ميا جبور، والسادة عادل شموط، وعلي فاضل، وبشارة شويري، ومحمد نحول.

تقييم القطاع وتطوير حلقات الإنتاج والتسويق

تتولى اللجنة، ضمن المهام الموكلة إلى وزارة الزراعة بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تقييم واقع قطاع فاكهة التنين من حيث الإنتاج والتحديات والفرص، واقتراح برنامج لدعم المزارعين والمصنّعين وتطوير قدراتهم، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتشمل مهامها تعزيز التكامل بين حلقات الإنتاج والتصنيع والتخزين والتسويق، واقتراح آليات لتنظيم السوق المحلية، وتشجيع الزراعة التعاقدية وربط المنتجين بالمصنّعين والتجار، بما يدعم التنسيق بين الأطراف المعنية على امتداد سلسلة الإنتاج والتسويق.

كما تتولى اللجنة دعم البحث العلمي والإرشاد الزراعي في القطاع، واقتراح السياسات والتوصيات اللازمة لدعمه وتوجيهه، ومراجعة النصوص والاتفاقيات ذات الصلة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.

ويولي القرار اهتماماً خاصاً لتعزيز جودة الإنتاج المحلي، واعتماد المواصفات الفنية والصحية في مراحل الزراعة والحصاد والتخزين، لتكون الجودة جزءاً أساسياً من مسار تنمية القطاع.

تقارير دورية إلى وزير الزراعة

وبموجب القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها بحسب الحاجة، بدعوة من رئيستها، وترفع تقارير دورية إلى وزير الزراعة بشأن أعمالها والمقترحات والتوصيات التي تتوصل إليها.

وينصّ القرار على إلغاء كل نص يتعارض مع مضمونه، ونشره وإبلاغه إلى الجهات المعنية، والعمل به فور صدوره.

وتتيح اللجنة إطاراً مؤسساتياً لتنسيق الجهود بين الإدارة العامة والبحث العلمي والقطاع الخاص، وتحويل احتياجات قطاع فاكهة التنين إلى توصيات وبرامج مقترحة تدعم تطوير الإنتاج وتحسين جودته وتنظيم تسويقه.
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