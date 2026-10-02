بعد 217 عاماً.. الذكاء الاصطناعي يفك لغز رسالة نابليون

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نجح باحثون، بمساعدة تقنيات ، في فك شفرة رسالة غامضة مرتبطة بالإمبراطور الفرنسي ، بعد نحو 217 عاماً على كتابتها.واعتمدت عملية فك الشفرة على تحليل الأنماط والرموز الموجودة في الرسالة، إذ ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي في معالجة تركيبات معقدة كان من الصعب تفسيرها بالوسائل التقليدية.وكشف تحليل محتوى الرسالة تفاصيل ظلت غامضة لأكثر من قرنين، مقدماً للباحثين معلومات إضافية عن المراسلات المشفرة التي كانت تُستخدم في عهد لحماية المعلومات الحساسة من الوقوع في أيدي الخصوم.ويبرز الاكتشاف الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في دراسة الوثائق التاريخية، إذ بات قادراً على مساعدة الباحثين في تحليل الشفرات والنصوص القديمة والكشف عن معلومات بقيت مخفية لمئات السنين.