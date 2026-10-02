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لبنان

سوريا تجدد نفيها التواصل مع حزب الله

Lebanon 24
02-10-2026 | 16:38
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نفى المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان التقارير عن وجود اتصالات مع حزب الله، مؤكداً أنها عارية من الصحة.
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وقال زيدان في مداخلة مع "العربية" "الحدث" : "دفعنا سابقا ثمن التقارب مع ميليشيات خارج الدولة اللبنانية". وأكد أن جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع حزب الله.

وأوضح زيدان أن بلاده تتعامل مع الدولة قائلا: "مقاربتنا في لبنان هي دعم الدولة فقط"، مشدداً على أن "عصر الميليشيات انتهى ولا مكان له". وقال إن التفاوض مع لبنان "يكون مع الدولة لا ميليشيا".

وزعمت تقارير يوم الخميس أن ممثلين عن الحكومة السورية وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين اللذين طالما كانا خصمين.

وبعد نشر الخبر، نفى الحساب الرسمي باللغة الإنجليزية للحكومة السورية على منصة إكس عقد مثل هذا الاجتماع قائلا: "هذه ادعاءات غير صحيحة".

وأعلنت سوريا يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تستعد لإطلاق صواريخ في جنوب سوريا.

ونفت جماعة حزب الله يوم الأربعاء ضلوعها في الأمر، وقالت إنه ليس لها أي وجود على الإطلاق في الأراضي السورية ولا أي ضلوع في أي نشاط أمني أو عسكري هناك.
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لبنان

عربي-دولي

المستشار الإعلامي

حزب الله اللبناني

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اللغة الإنجليزية

جنوب سوريا

الإنجليزية

اللبنانية

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