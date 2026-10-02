سوريا تجدد نفيها التواصل مع حزب الله

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نفى للرئاسة أحمد موفق التقارير عن وجود اتصالات مع ، مؤكداً أنها عارية من الصحة.وقال زيدان في مداخلة مع "العربية" "الحدث" : "دفعنا سابقا ثمن التقارب مع ميليشيات خارج ". وأكد أن جهات لها مصلحة تنشر تقارير خاطئة عن التواصل مع حزب الله.وأوضح زيدان أن بلاده تتعامل مع الدولة قائلا: "مقاربتنا في هي دعم الدولة فقط"، مشدداً على أن "عصر الميليشيات انتهى ولا مكان له". وقال إن التفاوض مع لبنان "يكون مع الدولة لا ميليشيا".وزعمت تقارير يوم الخميس أن ممثلين عن الحكومة السورية وجماعة حزب الله المسلحة أجروا محادثات مباشرة في في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين، وهو الاجتماع الأول المعروف من نوعه بين الطرفين اللذين طالما كانا خصمين.وبعد نشر الخبر، نفى الحساب الرسمي باللغة للحكومة السورية على منصة إكس عقد مثل هذا الاجتماع قائلا: "هذه ادعاءات غير صحيحة".وأعلنت يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على خلية تابعة لحزب الله كانت تستعد لإطلاق صواريخ في .ونفت جماعة حزب الله يوم الأربعاء ضلوعها في الأمر، وقالت إنه ليس لها أي وجود على الإطلاق في الأراضي السورية ولا أي ضلوع في أي نشاط أمني أو عسكري هناك.