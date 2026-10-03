قاسم: وجود "اليونيفيل" في الجنوب ضروريّ

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وقال خلال استقباله السفير في محمد نور عبدالرحمن شيخ والكتيبة الهندية في "اليونيفل" وعدد من طاقم السفارة بحضور رئيس بلدية آدم : "نرحب بكم في أبعد نقاط الحدود الجنوبية، وشاهدتم بأم الدمار والخراب الذي افتعله العدو الاسرائيلي واليونيفيل، وكتيبة بلدكم شهود على العدوانية الاسرائلية وتفلت هذا الكيان من المواثيق والقيم الإنسانية، وعدم انصياعه للقرارات والقوانين الدولية يضع امام مسؤولياته لوضع حد لهذا الإجرام الذي تجاوز أي توصيف".وأبدى السفير الهندي اسفه لما تعرض له لبنان "والذي ندينه ولا بد من أن يكون هناك توجه دولي لمساعدة لبنان في هذه الظروف والوقوف إلى جانب شعبه والعمل على تأمين عوامل الاستقرار وأساسها تطبيق ، وما قامت به كتيبة بلادنا كان من ضمن دور اليونيفيل وقرار بلدنا لضرورة ارساء قواعد السلام ومنع الاعتداءات التي تهدد سيادة لبنان وتصيب شعبه، ونحن مستعدون لاستمرار دورنا إذا كان من ضرورة لذلك".