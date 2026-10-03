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لبنان

قاسم: وجود "اليونيفيل" في الجنوب ضروريّ

Lebanon 24
03-10-2026 | 05:25
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اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "وجود قوات اليونيفيل بشكلها الحالي أو بصيغة اخرى ولكن برعاية وراية أممية، هو اكثر من ضروري في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان، تمسكا بالقرار 1701 ولمراقبة ومواكبة تنفيذه والذي يصر عليه لبنان ورأى العدو الاسرائيلي فرصة للتهرب والتنصل منه وبقائه محتلا للأراضي اللبنانية".
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وقال خلال استقباله السفير الهندي في بيروت محمد نور عبدالرحمن شيخ والكتيبة الهندية في "اليونيفل" وعدد من طاقم السفارة بحضور رئيس بلدية شبعا آدم فرحات: "نرحب بكم في أبعد نقاط الحدود الجنوبية، وشاهدتم بأم العين الدمار والخراب الذي افتعله العدو الاسرائيلي واليونيفيل، وكتيبة بلدكم شهود على العدوانية الاسرائلية وتفلت هذا الكيان من المواثيق والقيم الإنسانية، وعدم انصياعه للقرارات والقوانين الدولية يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته لوضع حد لهذا الإجرام الذي تجاوز أي توصيف".



وأبدى السفير الهندي اسفه لما تعرض له لبنان "والذي ندينه ولا بد من أن يكون هناك توجه دولي لمساعدة لبنان في هذه الظروف والوقوف إلى جانب شعبه والعمل على تأمين عوامل الاستقرار وأساسها تطبيق القرارات الدولية، وما قامت به كتيبة بلادنا كان من ضمن دور اليونيفيل وقرار بلدنا لضرورة ارساء قواعد السلام ومنع الاعتداءات التي تهدد سيادة لبنان وتصيب شعبه، ونحن مستعدون لاستمرار دورنا إذا كان من ضرورة لذلك".

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