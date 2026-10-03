بالأسماء.. هذه نتائج امتحانات الانتساب لـنقابة المحامين في طرابلس

اجتمع مجلس نقابة المحامين في طرابلس برئاسة النقيب مروان ضاهر عند الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت في 3/10/2026 وبحضور أعضاء مجلس النقابة: النقيب السابق سامي الحسن، والأساتذة: رنا فتفت، إبراهيم حرفوش، طوني فرنجية ونبهان حداد وبحضور النقباء السابقين: الوزير سمير الجسر والوزير رشيد درباس، وبحضور السادة القضاة: الرئيس جون القزي والرئيس الدكتور احمد الأيوبي، والرئيس جوزيف سماحة وأعضاء الهيئة الإدارية لمعهد المحاماة: الدكتور جورج شدراوي، الدكتورة غنى مواس، الدكتور نبيل فاضل رعد، الدكتور دانيال قطريب والأستاذ بطرس فضول.
وجرى إعلان نتائج امتحان الانتساب، حيث نجح خمسة وأربعون طالباً شاركوا في هذه الامتحانات وهم:
نور الهدى الأمير أحمد الايوبي – المعدل: 15
جوناثان جوزيف ساروفيم – المعدل: 14.4
ماريا اميل عيسى – المعدل: 14.4
ريتا بسكال فرح – المعدل: 14.2
سهام علي عبد الله
– المعدل: 14
وسام فيصل الداكيز – المعدل: 14
شربل بسام ابراهيم
– المعدل: 13.8
جنى محمد دياب – المعدل: 13.6
احمد علي
السبع – المعدل: 13.4
جنان بسام المصري – المعدل: 13.4
كريستيل طاني سعد – المعدل: 13.4
احمد صبحي اسماعيل – المعدل: 13.2
اماني محمد الحاج – المعدل: 13.2
لينة محمد مروان طراد – المعدل: 13.2
حليمة غسان خشفة – المعدل: 13
رالف سمير عنتر – المعدل: 13
علاء لؤي حسن – المعدل: 13
علي منعم التركماني – المعدل: 13
رزان محمد الأسعد – المعدل: 12.8
فراس محمد الأحدب – المعدل: 12.8
جودي
حسام السمروط – المعدل: 12.6
روان رياض
حبلص – المعدل: 12.6
عبد الرحمن حسن طالب – المعدل: 12.6
لودجي أمين صليبا – المعدل: 12.6
مايكل فؤاد معلوف – المعدل: 12.6
ميراي نعيم ابراهيم – المعدل: 12.6
تينا جرجس مخايل – المعدل: 12.4
ايليسا جورج طعمه – المعدل: 12.2
ايه شادي رجب – المعدل: 12.2
رولا محمد الغول – المعدل: 12.2
رين قاسم
ضاهر – المعدل: 12.2
ساره علي الدباشي – المعدل: 12.2
ماري جوزيه بطرس جرجي – المعدل: 12.2
مصطفى مصباح عباس – المعدل: 12.2
ميرا شمعون حنا – المعدل: 12.2
هاشم أحمد يحي – المعدل: 12.2
علي عبد
الحسين حمود 12.2
بيسان عماد كبار 12
جنى إبراهيم عيد 12
دعاء محمد طبوش12
ساسيل كميل حبيب 12
ليديا عزام الرحيم الايوبي 12
ماجد محمد علام 12
محمد احمد النخوة 12
ميريللا هاني صباغ 12