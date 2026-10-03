بالأسماء.. هذه نتائج امتحانات الانتساب لـنقابة المحامين في طرابلس

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وجرى إعلان نتائج امتحان الانتساب، حيث نجح خمسة وأربعون طالباً شاركوا في هذه الامتحانات وهم:نور الهدى الأمير أحمد الايوبي – المعدل: 15جوناثان جوزيف ساروفيم – المعدل: 14.4ماريا اميل عيسى – المعدل: 14.4ريتا بسكال فرح – المعدل: 14.2سهام – المعدل: 14وسام فيصل الداكيز – المعدل: 14شربل بسام – المعدل: 13.8جنى محمد دياب – المعدل: 13.6السبع – المعدل: 13.4جنان بسام المصري – المعدل: 13.4كريستيل طاني سعد – المعدل: 13.4احمد صبحي اسماعيل – المعدل: 13.2اماني محمد الحاج – المعدل: 13.2لينة محمد مروان طراد – المعدل: 13.2حليمة غسان خشفة – المعدل: 13رالف سمير عنتر – المعدل: 13علاء لؤي حسن – المعدل: 13علي منعم التركماني – المعدل: 13رزان محمد الأسعد – المعدل: 12.8فراس محمد الأحدب – المعدل: 12.8حسام السمروط – المعدل: 12.6روان حبلص – المعدل: 12.6عبد الرحمن حسن طالب – المعدل: 12.6لودجي أمين صليبا – المعدل: 12.6مايكل فؤاد معلوف – المعدل: 12.6ميراي نعيم ابراهيم – المعدل: 12.6تينا جرجس مخايل – المعدل: 12.4ايليسا جورج طعمه – المعدل: 12.2ايه شادي رجب – المعدل: 12.2رولا محمد الغول – المعدل: 12.2رين ضاهر – المعدل: 12.2ساره علي الدباشي – المعدل: 12.2ماري جوزيه بطرس جرجي – المعدل: 12.2مصطفى مصباح عباس – المعدل: 12.2ميرا شمعون حنا – المعدل: 12.2هاشم أحمد يحي – المعدل: 12.2الحسين حمود 12.2بيسان عماد كبار 12جنى إبراهيم عيد 12دعاء محمد طبوش12ساسيل كميل حبيب 12ليديا عزام الرحيم الايوبي 12ماجد محمد علام 12محمد احمد النخوة 12ميريللا هاني صباغ 12