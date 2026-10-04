مناطق تجريبية في مواقع "حزب الله"؟

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كتب في" النهار": يبدو ان اتفاق الإطار سيبقى مجمدّاً إلى ما بعد الانتخابات والأميركية، فيما المسار العسكري الذي حددت جولته في تامبا تريده وفق شروطها التي تترجمها على الأرض تصعيداً وعمليات تفجير تضغط من خلالها على الدولة في الجنوب.سيبقى في حالة انتظار إلى انتهاء الاستحقاقات الإسرائيلية والأميركية، في الوقت الذي تعمل إسرائيل على تثبيت احتلالها للمنطقة الصفراء، وتترك شمال النهر عرضة للنار والتحكم، فلا مواعيد للتفاوض السياسي، فيما الجولة العسكرية قد تضع لبنان أمام مزيد من المراوحة وسط معلومات تنقلها مصادر دبلوماسية تفيد بأن إسرائيل تضع شروطاً للبحث في الملفات الأمنية وتطلب أن يكون التنسيق كاملاً مع ضد " ".تقيد إسرائيل الجولة العسكرية بشروط أبلغتها للبنانيين في شكل غير مباشر، بأنها ستستمر في عملياتها لتفكيك بنية "حزب الله"، وهي تشترط وقف المطالبة بانسحاب جيشها، على أن يتولى الجيش اللبناني مسبقاً الدخول إلى مواقع الحزب وأنفاقه، ولذا تعمل إسرائيل على نقل المناطق التجريبية إلى قرى لا تحتلها لكنها تتحكم فيها بالنار، مثل الفوقا ومواقع في إقليم التفاح، وتطلب من الجيش منع عناصر "حزب الله" من البقاء في القرى أو العودة إليها.لا مؤشرات إلى أن المفاوضات العسكرية المقررة في تامبا ستفتح الطريق نحو التفاوض السياسي. ولذا لن يحسم لبنان تشكيل وفده إلى الجولة العسكرية، قبل أن يتبين مسار البحث، فمشاركة رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم غير محسومة إذا تبين أن التمثيل عسكريّ بحتاً، فلا يحقق أي تقدم عملي في التفاوض.وما يظهر من معطيات في الاتصالات مع ، أن تصر على المفاوضات، لكنها تتشدد في ما يتعلق بـ"حزب الله" ولذا لا تمارس ضغوطاً على إسرائيل لوقف عملياتها.