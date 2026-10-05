تدخل حاسم يطوي صفحة السجال بين باسيل وحزب الله

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تؤكد مصادر سياسية مطّلعة لـ" " أن السجال الذي برز في الفترة الأخيرة بين رئيس " " و" " بات وراء الطرفين، بعدما نجحت تدخلات فاعلة من جانب "الحزب" في احتواء التوتر ووضع حدّ للتصعيد الذي طبع المرحلة الماضية.وتشير المصادر إلى أن الاتصالات التي جرت بعيداً من الأضواء ساهمت في تهدئة الأجواء وإعادة ضبط مسار العلاقة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً أو تجاوز جميع نقاط التباين بين الجانبين.وبحسب المصادر، فإن الأولوية في المرحلة الحالية تبدو محكومة بمنع انتقال الخلاف السياسي إلى مواجهة مفتوحة، خصوصاً في ظل دقة الاستحقاقات المقبلة وحساسية المشهد الداخلي، ما دفع إلى تفعيل قنوات التواصل لمعالجة الإشكالات بعيداً من السجالات الإعلامية.وتلفت المصادر إلى أن ما جرى قد يشكل بداية لمرحلة أكثر هدوءاً في العلاقة بين " " و"حزب الله"، على أن تبقى طبيعة التفاهمات التي أفضت إلى إنهاء السجال بعيدة من التداول العلني.