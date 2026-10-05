تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التواصل يعود بين "الحزب والتيار" والموسوي غرد خارج السرب

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
05-10-2026 | 04:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
التواصل يعود بين الحزب والتيار والموسوي غرد خارج السرب
التواصل يعود بين الحزب والتيار والموسوي غرد خارج السرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يبدو أن"حزب الله" يريد تحويل السجال الذي فجّره النائب السابق نواف الموسوي مع رئيس "التيار الوطني الحر"جبران باسيل إلى مواجهة سياسية مع "التيار"، أو أن يفتح عبره باباً لقطيعة جديدة مع أحد المكونات اللبنانية التي لا تزال خطوط التواصل معها قائمة، فلهجة الموسوي، التي تجاوزت الرد السياسي إلى التجريح الشخصي المباشر لباسيل، لم تجد ما يؤشر إلى تبنّ حزبي لها، بل على العكس، بدت أقرب إلى موقف منفصل عن مسار العلاقة بين "الحزب والتيار"، بما يجعله يغرد خارج السرب.
Advertisement

تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل العلاقة المعقدة التي تحكم "الحزب والتيار" منذ "تفاهم مار مخايل"، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تباينات واسعة، من دون أن تتحول إلى قطيعة كاملة. فالحزب، بحسب المعطيات، لا يبدو في وارد دفع هذه العلاقة إلى نهايتها، خصوصاً في ظرف سياسي شديد التعقيد يجد فيه نفسه على مسافة متباعدة مع معظم القوى والمكونات السياسية، فيما تبقى الحاجة إلى إبقاء قنوات الحوار مفتوحة أكثر إلحاحاً.

وفي هذا السياق، لا يمكن فصل زيارة وفد كبير من "حزب الله" لباسيل الشهر الماضي عن المشهد الحالي. فاللقاء، بحسب المعطيات، اتسم بإيجابية كبيرة، وشهد تبادلاً للآراء حول التطورات الراهنة، والحرب على لبنان، واتفاق الإطار، والوضعين الاقتصادي والاجتماعي، مع اتفاق على استكمال التواصل واللقاءات. والأهم أن هذا المسار لن يتوقف بفعل أداء الموسوي، إذ تشير المعلومات إلى أن التواصل بين"الحزب والتيار" استُؤنف في الساعات الماضية، وقاده أحد نواب "الحزب"، وسط أجواء توصف بالإيجابية.

ويعزز ذلك الاعتقاد بأن ما صدر عن الموسوي لم يكن جزءاً من قرار سياسي بفتح مواجهة مع باسيل أو إعادة رسم العلاقة مع "التيار الوطني الحر". فالمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في "الحزب" خلال الأيام الماضية، ولا سيما النائبين حسن فضل الله وعلي المقداد والسيد عمار الموسوي، وإن لم تدخل جميعها في سجال مباشر مع الموسوي، عكست حرصاً على إبقاء العلاقة السياسية مع "التيار" ضمن إطارها المعروف، بما فيه من خلافات وتباينات يفترض أن تُعالج بعيداً من الإعلام، وهذا ما يجعل الموقف من كلام الموسوي أقرب إلى الاستياء منه، خصوصاً بعدما انتقل من مناقشة مواقف باسيل السياسية إلى استهدافه شخصياً.

وبدا لافتاً أن "التيار الوطني الحر"، رغم حدة بيانه، حرص على الفصل بين "حزب الله" والموسوي. فالردود التي أصدرها "التيار" انتقدت أسلوب الأخير وطريقة إدارته للخلاف، من دون تحويل السجال إلى مواجهة مع "الحزب" ككل. وحتى في مواقف النائب باسيل الأخيرة، حافظ على معادلة تقوم على الفصل بين الاختلاف السياسي وبين المساس بتضحيات البيئة التي يمثلها "الحزب"، مؤكداً أن الخلاف لا يبرر الاستخفاف بتضحيات اللبنانيين وشهاداتهم، وأن ما أصاب الجنوب والحزب من أضرار خلال الحرب لا يمكن التعامل معه كأنه شأن يخص فئة دون أخرى.

ومما لا شك فيه، أن "التيار"، رغم اعتراضاته السياسية على خيارات "الحزب"، لا يبدو في وارد تحويل الخلاف إلى قطيعة شاملة، والأهم أن باسيل أعاد في مواقفه الأخيرة تثبيت الفصل بين الاختلاف السياسي وبين الموقف من أهل الجنوب وتضحياتهم، في رسالة تؤكد أن "التيار" لا يريد كسر الجسور مع بيئة الحزب أو تحويل الخلاف السياسي إلى خصومة أهلية أو طائفية.
وعليه، تبدو العلاقة بين "حزب الله"و"التيار الوطني الحر" محكومة في المرحلة المقبلة بإبقاء باب الحوار مفتوحاً، مهما اتسعت مساحة الاختلاف.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
طلاق بين "الحزب والتيار": ميشال عون شيء وباسيل شيء آخر
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تجاوب مع دعوة قاسم للحوار والهوة تتسع بين جمهوري" التيار والحزب"
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بوادر قطيعة سياسية بعد الردود بين "التيار" والموسوي.. باسيل: لعبة المحاور قد تكلّفكم أنفسكم والداخل
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات روما مؤجلة واختبار لقنوات التواصل بين الحزب وواشنطن
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:24:15 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التيار الوطني الحر

التيار الوطني

حسن فضل الله

جبران باسيل

اللبنانية

فضل الله

حزب الله

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

هتاف دهام - Hitaf Daham

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-10-05
Lebanon24
08:01 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
07:55 | 2026-10-05
Lebanon24
07:46 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24