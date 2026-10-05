تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

طقس لبنان ماطر... والحرارة إلى مزيد من الإنخفاض

Lebanon 24
05-10-2026 | 03:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
طقس لبنان ماطر... والحرارة إلى مزيد من الإنخفاض
طقس لبنان ماطر... والحرارة إلى مزيد من الإنخفاض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة صباحية في المناطق الشمالية،  يتوقع ان تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجاً اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساءً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي: 

-الحال العامة : طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع هطول  أمطار خفيفة، ويستمر لليومين المقبلين حيث يتحوّل إلى طقس مستقر ابتداء من صباح الاربعاء. 

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 م°، زحلة بين 13 و 27 م°.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

غائم اجمالا  مع انخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما يتشكّل الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تنعدم الرؤية بشكل كلي . 

الثلثاء:

غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة صباحية في المناطق الشمالية،  يتوقع ان تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنحسر الأمطار تدريجاً اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساءً مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة . 

الأربعاء:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتقاع بدرجات الحرارة واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة. 

الخميس:

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتقاع ملحوظ بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية و الداخلية. 

-الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 10 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية:  شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و30 كم /س. 

-الانقشاع: جيد إجمالاً يسوء على المراتفعات بسب الضباب. 

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين70 و 90٪

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 28°C

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
مواضيع ذات صلة
طقس صيفي في نهاية الاسبوع.. والحرارة الى مزيد من الارتفاع في هذا الموعد
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة الى مزيد من الارتفاع غداً.. اليكم طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة الى مزيد من الارتفاع.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرارة إلى مزيد من الإرتفاع... إليكم تفاصيل طقس بداية الأسبوع
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 11:58:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2026-10-05
Lebanon24
04:51 | 2026-10-05
Lebanon24
04:41 | 2026-10-05
Lebanon24
04:31 | 2026-10-05
Lebanon24
04:07 | 2026-10-05
Lebanon24
04:02 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24