تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجيش: مصادرة معامل مخدرات في إيعات والشراونة وتوقيف ٧ أشخاص

Lebanon 24
05-10-2026 | 03:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجيش: مصادرة معامل مخدرات في إيعات والشراونة وتوقيف ٧ أشخاص
الجيش: مصادرة معامل مخدرات في إيعات والشراونة وتوقيف ٧ أشخاص photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دهمت وحدة من الجيش في بلدة إيعات - بعلبك منزلًا يُستخدَم لتصنيع المخدرات والاتجار بها، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى مواد أولية ومعدات وآلات لتصنيع المخدرات. كما أوقفت الوحدة في محيط المنزل المواطن (م.ق.) المطلوب لإطلاقه النار.
Advertisement

كما دهمت وحدة أخرى في منطقة الشراونة – بعلبك منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.ج.) لإطلاقه النار، والسوريَّين (ح.ح.) و(م.ح.) لتجوّلهما داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وضبطت سلاحًا حربيًّا ومعدات تُستخدَم لتصنيع المخدرات.

وأوقفت وحدة أخرى في منطقة ميناء الحصنبيروت المواطن (ع.ج.) لترويجه المخدرات.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز نبع المورج – بعلبك، المواطن (ب.ك.) والمواطن (ي.ف.) لحيازتهما مسدسات حربيّة.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
الجيش: توقيف ٤ أشخاص بينهم أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف 10 أشخاص وضبط أسلحة وذخائر حربية وكمية كبيرة من المخدرات
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف 7 مطلوبين وضبط أسلحة وذخائر حربية ومخدرات وأعتدة عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يوقف ٤ أشخاص بينهم أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات
lebanon 24
Lebanon24
05/10/2026 15:25:23 Lebanon 24 Lebanon 24

ميناء الحصن

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

بيروت

لبنان

بعلبك

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:02 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:17 | 2026-10-05
Lebanon24
08:01 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
08:00 | 2026-10-05
Lebanon24
07:55 | 2026-10-05
Lebanon24
07:46 | 2026-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24