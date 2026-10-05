سلام ترأس إجتماعاً بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار

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ترأس الدكتور نواف سلام اجتماعاً في السراي الحكومي، بحث في مطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار، شارك فيه كل من: وزيرة البيئة تمارا الزين، النائب أسعد درغام، رئيس مجلس الإنماء والإعمار الأستاذ محمد علي قباني، رئيس الهيئة للإغاثة العميد بسام نابلسي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، رئيس بلدية وادي الحور الشيخ سمير العلمان، بلديات وسط القيطع المحامي الحسن، رئيس اتحاد بلديات الدريب المهندس محمد الأحمد، رئيس بلدية قشلق السيد ربيع صقر، رئيس بلدية شير حميرين السيد مرعب العبدالله، ورئيس بلدية التليل جوزيف منصور.وتحدث النائب درغام بعد اللقاء، فقال: "زرنا سلام لنشكره على استجابته لمطالب البلديات المجاورة لمكبّ سرار. وكنا قد أجرينا اتصالاً به قبل نحو يومين، ووعدنا بتلبية جميع المطالب المحقّة لهذه البلدات المتضررة من هذا المكبّ ومن عشوائية المطمر، والتي تحولت إلى بلديات شبه منكوبة.وكانت هناك اليوم استجابة لجميع المطالب التي تقدّم بها رؤساء البلديات، حيث كلّف دولة الرئيس الهيئة العليا للإغاثة، ووزيري الداخلية والبيئة، ومجلس الإنماء والإعمار، المباشرة فوراً بتنفيذ هذه الوعود وهذه المطالب المحقّة.كذلك، نتوجه بالشكر إلى جميع رؤساء البلديات واتحادات البلديات في ، وإلى الحراك المدني، الذين تفهّموا مطالب هذه البلديات.وكان هناك توافق تام خلال الاجتماع على أن يكون مطمر ومكبّ سرار مخصّصاً حصراً لنفايات عكار، وأننا لا نقبل بنقل أي نفايات من خارج منطقة عكار.وقد أكدنا هذا الأمر لدولة الرئيس، بحضور جميع رؤساء البلديات ورئيس الاتحاد المعني، وكان هناك إجماع عليه. ونحن نشكر دولة الرئيس على تلبية هذه المطالب المحقّة."