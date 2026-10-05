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لبنان

توقيف سوريين... هكذا حاولا تنفيذ عمليّة إحتيال بـ6 ملايين دولار

Lebanon 24
05-10-2026 | 06:32
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توقيف سوريين... هكذا حاولا تنفيذ عمليّة إحتيال بـ6 ملايين دولار
توقيف سوريين... هكذا حاولا تنفيذ عمليّة إحتيال بـ6 ملايين دولار photos 0
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
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في إطار جهودها في مكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي، توافرت لدى مديرية أمن الإدارة العامة والمؤسسات في المديرية العامة لأمن الدولة معلومات عن قيام أشخاص من التابعية السورية بتزوير مستندات ووثائق منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية.

وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت المديرية من تحديد هوية المشتبه بهما، وتبيّن أنهما أقدما على استخدام المستندات المزوّرة في محاولة لتنفيذ عملية احتيال مالي، عبر استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان إجراء عملية تحويل مبلغ مالي يقارب ستة ملايين دولار أميركي إلى لبنان بطرق غير مشروعة.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أوقف السوريين (م. ن.) و(ف. ن.)، وضبطت بحوزتهما مجموعة من الوثائق والمستندات المنسوبة إلى مؤسسات مالية دولية وجهات رسمية أجنبية، تبيّن أنها مزوّرة.

وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، أُودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
 
 
 
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