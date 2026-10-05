توقيف سوريين... هكذا حاولا تنفيذ عمليّة إحتيال بـ6 ملايين دولار

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صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار جهودها في مكافحة عمليات التزوير والاحتيال المالي، توافرت لدى مديرية أمن والمؤسسات في لأمن الدولة معلومات عن قيام أشخاص من التابعية بتزوير مستندات ووثائق منسوبة إلى مؤسسات دولية وجهات حكومية أجنبية.وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت المديرية من تحديد هوية المشتبه بهما، وتبيّن أنهما أقدما على استخدام المستندات المزوّرة في محاولة لتنفيذ عملية احتيال مالي، عبر استدراج مواطنين وإيهامهم بإمكان إجراء عملية تحويل مبلغ مالي يقارب ستة ملايين دولار أميركي إلى بطرق غير مشروعة.وبناءً على إشارة المالية، أوقف السوريين (م. ن.) و(ف. ن.)، وضبطت بحوزتهما مجموعة من الوثائق والمستندات المنسوبة إلى مؤسسات مالية دولية وجهات رسمية أجنبية، تبيّن أنها مزوّرة.وبناءً على إشارة العامة المالية، أُودع الموقوفان مع المضبوطات المختص، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.