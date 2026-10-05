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لبنان

"الريجي" بدأت عملية تَسَلّم محاصيل الشمال

Lebanon 24
05-10-2026 | 08:27
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الريجي بدأت عملية تَسَلّم محاصيل الشمال
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اعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"  انها" بدأت عملية شراء محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الشمال"، وفق ما أفادت في بيان.
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وأوضحت أن "عملية تسلُّم المحاصيل تجري في ثلاثة مراكز تابعة لمؤسسة طرابلس، ويستغرق إنجازها نحو شهر ونصف شهر".

وقال رئيس مصلحة الزراعة والمشترى في الشمال الدكتور محمد كبارة إن "اليوم الأول من موسم الشراء كان مرضياً للمزارعين الذين يُحضرون انتاجهم إلى مراكز ولجان المشترى في الشمال، وخصوصاً بعد ان زادت الإدارة السعر بنسبة عادلة، وقدمت مساعدة مقبولة على كل كيلوغرام، ورفعت بدل النقل لكل بالة، مع الأخذ بعين الاعتبار أعباء الغلاء على المزارع". 

وأضاف: أن "ذلك ما كان ليحصل لولا توجيهات" رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي"، مؤكداً أن "الإدارة تحرص على دعم المزارعين، وتقديم العون لهم لاعتبارهم شركاء في التنمية الريفية المستدامة".

وأفادت "الريجي" في بيانها بأن "المزارعين أبدوا ارتياحهم إلى حسن سير عملية تسليم محاصيلهم، وإلى الأسعار المعتمدة لشرائها".
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