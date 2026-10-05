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لبنان

المفتي دريان: لا يجوز أن تبقى عكار مهمشة ومحرومة ولا أنّ تُصبح مكبا للنفايات

Lebanon 24
05-10-2026 | 10:17
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المفتي دريان: لا يجوز أن تبقى عكار مهمشة ومحرومة ولا أنّ تُصبح مكبا للنفايات
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زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان دار الإفتاء في عكار، يرافقه الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة ورئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ الدكتور محمد عساف، حيث كان في استقباله النواب محمد سليمان ووليد البعريني ومحمد يحيى، مفتي عكار الشيخ زيد محمد بكار زكريا، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، نقيب المحامين في الشمال مروان ضاهر، رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، محافظ عكار المحامي عماد اللبكي، عضوا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النقيب محمد مراد والدكتور كفاح الكسار، الشيخ محمد العلي ممثلا المجلس العلوي والشيخ حسن حامد، المطران باسيليوس منصور، ممثل المطران يوسف سويف المونسنيور إلياس جرجس، ممثل المطران إدوارد ضاهر الأب ميشال بردقان، رئيس بلدية حلبا عبد الحميد الحلبي، رئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي، نقيب أطباء الأسنان ميلاد ديب، مدير كلية الشريعة في عكار الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرفاعي، رئيس فرع مخابرات الشمال العميد الركن هارون سيور، قاضي الشرع الشيخ الدكتور بلال حمود، نائب رئيس الجامعة المرعبية المحامي وسيم مرعبي وأمينها العام رياض مرعبي، محافظ "الجماعة الإسلامية" الشيخ سعيد خلف، قادة الوحدات الأمنية في عكار، أعضاء "اللقاء الروحي العكاري"، ورؤساء اتحادات وبلديات ومخاتير.
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زكريا 

بداية رحب زكريا بمفتي الجمهورية والوفد المرافق، وقال: "باسمي وباسم المؤسسات الدينية، دائرة الأوقاف ومجلسها الإداري وصندوق الزكاة ولجنته وكلية الشريعة وطلابها وأعضاء المجلس الشرعي نرحب بكم، وباسم الجميع نتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير على ما قمتم به اليوم من افتتاح المحكمة الشرعية بعد تأهيلها برعاية كريمة منكم، وبمتابعة حثيثة من رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا وبهبة كريمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية بهمة الوزيرة ليلى الصلح حمادة التي لم تفرق بين منطقة وأخرى ولا بين مسلم ومسيحي في العمل الإنساني".

أضاف: "عكار بنوابها ومحافظها وأعضاء المجلس الشرعي ورؤساء اتحادات بلدياتها وبلدياتها ومخاتيرها ونقبائها ومشايخها وفعالياتها ترحب بكم، عكار بأوقافها وأزهرها وصندوق زكاتها تبتهج بقدومكم، عكار اليوم تختال طربا بزيارتكم وتتوق كل قرية وبلدة فيها إلى التشرف باستقبالكم، عكار بسهولها وجبالها وكبارها وصغارها ورجالها ونسائها تشتاق لكم".

وتابع: "عكار تؤكد دائما حبها للوطن وولاءها للشرعية ودعمها للمؤسسات، عكار تدين للمرجعية بالولاء فهي ترفض المساس بكل المقامات وعلى رأسها مقام دار الفتوى ومفتي الجمهورية ومقام دولة رئيس الحكومة، وتقف وراء سماحتكم بمطلبكم حول قانون العفو العام الشامل، عكار ترفض التطاول على المرجعية وتؤمن بالدولة، عكار تؤمن بعروبة لبنان وتعترف بالفضل لأهل الفضل وخاصة الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وتستنكر الاعتداء عليها وعلى الحرمين الشريفين فيها".



دريان 

بدوره، شكر مفتي الجمهورية مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية من خلال نائبة رئيس المؤسسة الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، مشيدا بـ"إساهماتها في التنمية والعمل الخيري".

وأكد أن عكار في قلبه ووجدانه، مشددا على أنه "لا يجوز أن تبقى مهمشة ومحرومة ولا أن تصبح مكبا للنفايات"، داعيا الى "إطلاق العمل بمجلس إنماء خاص بها على غرار مجلس إعمار الجنوب".

وأشار الى متابعته "ملف العفو العام الشامل ليشمل أيضا العفو عن الشيخ أحمد الأسير".

وشكر "المؤسسات الدينية في عكار على جهودها وعملها وحسن استقبالها".
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