طرابلسي وصليبا وخلف وحمدان سلموا قنصل اليونان المذكرة الحقوقية المتعلقة بإبقاء "اليونيفيل"

سلم النواب: عدنان طرابلسي ونجاة صليبا وفراس حمدان وملحم خلف في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، المذكرة الحقوقية المتعلقة بإعادة النظر في قرار مجلس الأمن
رقم 2790 وإبقاء اليونيفيل، إلى قنصل اليونان
إنياسيوس باتيليمون باباديميتريوس، وذلك في إطار متابعة التحرك النيابي الذي أطلقته مبادرة الـ86 نائبا
ويأتي اللقاء في ضوء تولي اليونان رئاسة مجلس الأمن الدولي
لشهر تشرين الأول، حيث عرض النواب، بحسب بيان على الاثر، أبرز ما تتضمنه المذكرة من "أسباب قانونية وميدانية تستدعي إعادة النظر في آلية انسحاب اليونيفيل وتوقيتها، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي
والمخاطر المترتبة على أي فراغ أمني وميداني في الجنوب".
وأكدوا "أهمية إيصال المذكرة إلى الجانب اليوناني، نظرا إلى موقع اليونان الحالي في مجلس الأمن، ومواصلة العمل على حشد الدعم الدولي للمطالبة بإبقاء اليونيفيل وتعزيز فاعليتها، إلى حين تمكّن الدولة اللبنانية
والجيش اللبناني من تولّي مسؤولياتهما كاملة وبشكل آمن وفعلي".