طرابلسي وصليبا وخلف وحمدان سلموا قنصل اليونان المذكرة الحقوقية المتعلقة بإبقاء "اليونيفيل"

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سلم النواب: عدنان طرابلسي ونجاة صليبا وفراس حمدان وملحم خلف في الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم، المذكرة الحقوقية المتعلقة بإعادة النظر في قرار رقم 2790 وإبقاء اليونيفيل، إلى قنصل إنياسيوس باتيليمون باباديميتريوس، وذلك في إطار متابعة التحرك النيابي الذي أطلقته مبادرة الـ86 نائباويأتي اللقاء في ضوء تولي اليونان رئاسة لشهر تشرين الأول، حيث عرض النواب، بحسب بيان على الاثر، أبرز ما تتضمنه المذكرة من "أسباب قانونية وميدانية تستدعي إعادة النظر في آلية انسحاب اليونيفيل وتوقيتها، في ظل استمرار والمخاطر المترتبة على أي فراغ أمني وميداني في الجنوب".وأكدوا "أهمية إيصال المذكرة إلى الجانب اليوناني، نظرا إلى موقع اليونان الحالي في مجلس الأمن، ومواصلة العمل على حشد الدعم الدولي للمطالبة بإبقاء اليونيفيل وتعزيز فاعليتها، إلى حين تمكّن والجيش اللبناني من تولّي مسؤولياتهما كاملة وبشكل آمن وفعلي".