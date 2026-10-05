5 خطوات لتأمين الكهرباء فوراً.. نائب يتحدّث عنها

كتب النائب أديب عبد عبر حسابه على منصة "إكس": "أهم 5 خطوات لتأمين الكهربائي بشكل فوري وفعال وفاتورة أرخص للمواطن بمعدل توفير 40%:

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1. فرض خدمة التيار العكسي (ongrid) على جميع أصحاب المولدات بما يتيح خفض فاتورة الإشتراك للمواطن الذي يملك ألواح طاقة شمسية. هذا البند يستوجب قراراً سياسياً شجاعاً.



2. تطبيق القانون 318/2023 (اللامركزية في الطاقة المتجددة) والذي يتيح لأي مؤسسة خاصة، توليد وتوزيع طاقة متجددة تصل أقصاها 10 ميغاوات. يقبع هذا الملف في ملعب ومجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة بفوضى بيروقراطية والغريب عدم الحديث عنه، بينما المطلوب إيعاز من أعلى سلطة في الدولة.



3. تأمين قروض ميسرة بمدة أقصاها 7 سنوات للمواطنين غير الميسورين بهدف تركيب نظام طاقة شمسية في المنازل. برسم الحكومة ووزير المالية.



4. العمل فورا على تشغيل معملي نيو ذوق و نيو جيه القابعين في فوضى قضائية وإدارية بسبب النزاع القائم بين إدارة والشركة المشغلة. هذا الموضوع برسم ليفرض تسلم وتسليم المعملين.



5. صيانة فورية لجميع المعامل الكهرومائية لزيادة إنتاجيتها والإستفادة من فصلي الخريف والشتاء وترشيد هذه المعامل للمستهلك القريب.



أما الحلول الأخرى فهي بعيدة المدى ومكلفة وتحتاج لإستقرار أمني في البلاد".