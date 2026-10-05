12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الشمال

واصلت مصلحة الاقتصاد في الشمال
جولاتها الرقابية على المولدات الكهربائية، بمؤازرة عناصر من أمن الدولة
، وسطّرت 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في مناطق أبي سمرا
والقبة وجبل محسن في طرابلس
، وضهر العين
والنخلة في الكورة
، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة
والمياه.
كما سطّرت المصلحة محضر ضبط بحق مطعم في منطقة سير – الضنية
، بسبب مخالفته شروط النظافة العامة وعدم وضع تواريخ صلاحية على المأكولات المحفوظة داخل الثلاجات.
وفي إطار مراقبة جودة المحروقات، سحبت فرق المصلحة 6 عينات من البنزين والمازوت من محطات في طرابلس والبداوي والمنية، وختمتها تمهيداً لإرسالها إلى المختبر المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وجودتها، كما تحققت من صحة كيل المحروقات في محطات الوقود.
كذلك، سُحبت عينة من زيت دوار الشمس المكرر في منطقة سلعاتا – البترون
، وأُرسلت إلى المختبر المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.