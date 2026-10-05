12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في الشمال

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واصلت مصلحة الاقتصاد في جولاتها الرقابية على المولدات الكهربائية، بمؤازرة عناصر من ، وسطّرت 12 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في مناطق والقبة وجبل محسن في ، وضهر والنخلة في ، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن والمياه.كما سطّرت المصلحة محضر ضبط بحق مطعم في منطقة سير – ، بسبب مخالفته شروط النظافة العامة وعدم وضع تواريخ صلاحية على المأكولات المحفوظة داخل الثلاجات.وفي إطار مراقبة جودة المحروقات، سحبت فرق المصلحة 6 عينات من البنزين والمازوت من محطات في طرابلس والبداوي والمنية، وختمتها تمهيداً لإرسالها إلى المختبر المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وجودتها، كما تحققت من صحة كيل المحروقات في محطات الوقود.كذلك، سُحبت عينة من زيت دوار الشمس المكرر في منطقة سلعاتا – ، وأُرسلت إلى المختبر المختص للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.