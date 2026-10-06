تحرّك اغترابي للضغط على واشنطن

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لفت مصدر ديبلوماسي الى ان حراكا لبنانيا اغترابيا في الأميركية ينشط منذ اسابيع بطريقة مساندة للديبلوماسية من اجل الدفع بإتجاه حث على الضغط لاعادة الزخم الى المفاوضات اللبنانية- على قاعدة تنفيذ "اتفاق الاطار" بالإضافة الى "المناطق التجريبية".وتسعى هذه المجموعة الى اقناع الإدارة الأميركية بأن تقوم بجهد كبير لإستعادة القرار السياسي والسيادي للدولة، وتحمل المسؤولية تجاه الجنوب وأهله، وإذا حصل اي تأخير في ملف حصرية السلاح فهو نتيجة الظروف في المنطقة، اما بالنسبة الى الدولة فهي اخذت هذا القرار وسينفذ عاجلاً ام آجلاً ولا تراجع عنه ابداً، وان معظم في تدعم الحكومة في خياراتها.المصدر لفت الى ان هذا الحراك سيوصل الى نتائج جيدة ولو تأخرت بعض الشيء.