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لبنان

تحرّك اغترابي للضغط على واشنطن

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2026 | 01:15
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لفت مصدر ديبلوماسي الى ان حراكا لبنانيا اغترابيا في الولايات المتحدة الأميركية ينشط منذ اسابيع بطريقة مساندة للديبلوماسية اللبنانية من اجل الدفع بإتجاه حث الإدارة الأميركية على الضغط لاعادة الزخم الى المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية على قاعدة تنفيذ "اتفاق الاطار" بالإضافة الى "المناطق التجريبية".
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وتسعى هذه المجموعة الى اقناع الإدارة الأميركية بأن الدولة اللبنانية تقوم بجهد كبير لإستعادة القرار السياسي والسيادي للدولة، وتحمل المسؤولية تجاه الجنوب وأهله، وإذا حصل اي تأخير في ملف حصرية السلاح فهو نتيجة الظروف في المنطقة، اما بالنسبة الى الدولة فهي اخذت هذا القرار وسينفذ عاجلاً ام آجلاً ولا تراجع عنه ابداً، وان معظم القوى السياسية في لبنان تدعم الحكومة في خياراتها.
المصدر لفت الى ان هذا الحراك سيوصل الى نتائج جيدة ولو تأخرت بعض الشيء.

المصدر: لبنان 24
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