تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كركي: إدّعاء جزائي بحقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي

Lebanon 24
06-10-2026 | 03:22
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كركي: إدّعاء جزائي بحقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي
كركي: إدّعاء جزائي بحقّ مزوّرة مستندات تعود للضمان الاجتماعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن "الأعمال الرقابيّة التي تقوم بها إدارة الصندوق، لا تقتصر على ضبط المخالفات الماليّة ومحاولات الاستفادة من تقديماته من دون وجه حقّ، بل تشمل أيضًا حسن سير العمل الإداري وسلامة المستندات والمعاملات، باعتبار أن الإدارة السليمة تشكّل خطّ الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين".
Advertisement

وقالت: "في هذا الإطار، وبناءً على تقرير أعدّته مديريّة التفتيش المالي، تبيّن أنّ المدعوة ليا غسّان أبي شهلا قامت بتزوير مستندات عائدة للصندوق، ولا سيّما معاملة ترك أجير، بهدف الاستحصال على براءة ذمّة رغم عدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة". 

أضافت: "وعلى الأثر، وبناء على تعليمات المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، تقدّمت مصلحة القضايا في الصندوق بادّعاء جزائي أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت بحقّها، وبحقّ كلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً في الجرائم المسندة إليها. وقد سجّلت هذه الدعوى تحت الرقم 2220 بتاريخ 24/9/2026." 

تابعت: "كما، منعت المدعوّة ليا غسّان أبي شهلا من دخول مكاتب الصندوق بموجب التعميم 1939 تاريخ 1/9/2026." 

وأشارت الى أنه "في سياق متّصل لناحية حماية حقوق المضمونين وضمان استمراريّة حصولهم على تقديمات الصندوق الاجتماعيّة والصحيّة، وتماشيًا مع توجّهات الدولة اللبنانيّة لتفعيل حضورها في مدينة النبطيّة، أصدر الدكتور كركي بتاريخ 5/10/2026، قراراً حمل الرقم 523، قضى بموجبه منح مكتب النبطيّة سلفة مالية استثنائية بقيمة 5 مليار ليرة، مخصّصة لتسريع دفع معاملات المضمونين الاختياريين".

ختمت: "يؤكد الدكتور كركي أنّ مسار الضمان الإصلاحي يقوم على إدارة مسؤولة تحاسب عند المخالفة، وتتدخّل عند الحاجة، وتضع استمراريّة التقديمات وحقوق المضمونين في صلب أولوياتها".
 
مواضيع ذات صلة
كركي: الادّعاء على أجراء وهميين واستكمال الإجراءات بحق المستشفيات المخالفة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 12:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي : عودة العمل إلى مكتب الضمان في النبطيّة غداً
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 12:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: خضوع عمّال البلديّات للضمان في مراحله الأخيرة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 12:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كركي: الضمان مستمرّ في تسديد المعاملات الاستشفائيّة المتراكمة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 12:08:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النيابة العامة

الصندوق الوطني

المدير العام

الدكتور محمد

صندوق الوطني

الاختيار

النيابة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-06
Lebanon24
04:30 | 2026-10-06
Lebanon24
04:30 | 2026-10-06
Lebanon24
04:29 | 2026-10-06
Lebanon24
04:25 | 2026-10-06
Lebanon24
04:12 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24