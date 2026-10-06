تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"من أم كلثوم إلى عبد الوهاب".. "التياترو الكبير": قرنٌ من ذاكرة بيروت ومحاولة لإحيائه من جديد

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2026 | 05:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
من أم كلثوم إلى عبد الوهاب.. التياترو الكبير: قرنٌ من ذاكرة بيروت ومحاولة لإحيائه من جديد
من أم كلثوم إلى عبد الوهاب.. التياترو الكبير: قرنٌ من ذاكرة بيروت ومحاولة لإحيائه من جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد عقود من الإغلاق ومحاولات إعادة التأهيل غير المكتملة، دخل "التياترو الكبير" في وسط بيروت مرحلة جديدة من مشروع إحيائه.
ولا يزال مشروع إعادة تأهيل المبنى، الذي أطلقته منظمة "اليونسكو" بالتعاون مع وزارة الثقافة، قيد التنفيذ، فيما تتركز المرحلة الحالية على الدراسات الهندسية والمعمارية، وتدعيم المبنى، وتحديد أفضل صيغة لاستخدامه وإدارته مستقبلاً.
Advertisement
وتبلغ موازنة المرحلة الأولى مليون دولار أميركي، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن هذا المبلغ لا يمثل الكلفة الكاملة للترميم، التي لم تُحدد بعد.
وفي عام 2025، أدرجت "اليونسكو" "التياترو الكبير" ضمن مواقع التراث التي تقدمت أعمال ترميمها وتأهيلها في لبنان، إلى جانب قصر سرسق ومحطة قطار مار مخايل ومعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس ووادي قاديشا.
وبذلك عاد المسرح إلى الواجهة من خلال مشروع "اليونسكو" بالتعاون مع وزارة الثقافة، لكن الطريق إلى إعادة فتح أبوابه لا يزال طويلاً.
ترميم المبنى ليس النهاية
تركّز المرحلة الأولى من المشروع على دراسة الوضع الإنشائي والمعماري، وتدعيم المبنى، وتقييم قيمته التراثية والثقافية، ودراسة إمكانات استخدامه مستقبلاً، إضافة إلى البحث في الإطار القانوني والإداري الذي يسمح بتشغيله بصورة مستدامة.
وهذه النقطة أساسية، لأن تجربة العقود الماضية أظهرت أن ترميم المبنى وحده لا يكفي. فإعادة تشغيل مسرح تاريخي تحتاج أيضاً إلى جهة تديره، وتمويل مستدام، وبرنامج ثقافي واضح.
وحددت "اليونسكو" فترة المشروع بين 14 تشرين الأول 2025 و14 تشرين الأول 2027، بميزانية أولية تبلغ مليون دولار، مقدمة من دولة الإمارات.
كما تُظهر البيانات أن الإنفاق المسجل حتى ذلك التاريخ كان محدوداً مقارنة بالميزانية، ما يؤكد أن المشروع لا يزال في مراحله الأولى، وأن الحديث عن إنجاز ترميم شامل أو إعادة افتتاح المسرح سيكون سابقاً لأوانه.
 
 
 
 
 
 
معركة أخرى: من يملك المبنى؟
تُعد الملكية من أكثر الملفات حساسية في مستقبل "التياترو الكبير". فبحسب بيانات "اليونسكو"، لا تزال شركة "سوليدير" مالكة للمبنى، فيما تشارك وزارة الثقافة والجهات الرسمية في البحث عن صيغة مستقبلية له.
وفي عام 2026، دخل الملف في نقاش أوسع حول مستقبل المعالم الثقافية والتراثية في وسط بيروت، مع توجه حكومي نحو تعزيز الملكية العامة لهذه المواقع.
وبذلك، لم يعد مستقبل المسرح مسألة هندسية فقط، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بالملكية والتمويل والإدارة والوظيفة التي سيؤديها المبنى بعد ترميمه.
 
 
 
 
 
 
هل يعود "التياترو الكبير" مسرحاً؟
إعادة المبنى إلى شكله التاريخي لا تعني بالضرورة أنه سيكون قادراً على العمل وفق متطلبات المسرح الحديث.
فهناك حاجة إلى معالجة مسائل تتعلق بالخشبة، والصوت والإضاءة، والخدمات الخلفية، والسلامة، وإمكانية وصول الجمهور، فضلاً عن المحافظة على العناصر التراثية.
لذلك، سيكون التحدي في إيجاد توازن بين حماية ذاكرة المكان وتأمين وظيفة ثقافية معاصرة له.فقد يكون من السهل نسبياً ترميم الواجهة، لكن الأصعب هو إعادة الحياة إلى الداخل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسرح ولد من طموح بيروت
افتُتح "التياترو الكبير" في 10 آذار 1929، بتصميم المهندس يوسف بك أفتيموس وبناء جاك تابت، في مرحلة كانت فيها بيروت تتحول إلى مدينة حديثة ومركز ثقافي إقليمي.
جمع المبنى في تصميمه بين عناصر شرقية وأوروبية، وكانت قاعته تتسع لنحو 630 مقعداً، مع شرفتين ومساحة للأوركسترا وتجهيزات مسرحية متقدمة بالنسبة إلى زمنه.
لكن قيمة المسرح لم تكن معمارية فقط. فقد شهدت خشبته أسماء بارزة في تاريخ الفن العربي والعالمي، من بينهم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد شوقي وسامي الشوا، كما استقبل فرقاً وفنانين أجانب، بينهم "الكوميدي فرانسيز" وجوزيفين بيكر وموريس شوفالييه.
لذلك أصبح "التياترو الكبير" أحد رموز بيروت الثقافية، ومكاناً التقت فيه الموسيقى والمسرح والفنون العربية والأوروبية.
 
 
 
 
 
 
 
الحرب أغلقت أبوابه
مع اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975، توقفت الحياة المسرحية في المبنى، ثم أُغلق رسمياً عام 1990.
وفي مرحلة إعادة إعمار وسط بيروت، رممت شركة "سوليدير" أجزاء من الواجهة عام 1994، لكن الداخل بقي في حالة متدهورة.
ومنذ ذلك الوقت، طُرحت أفكار عدة لإعادة استخدام المبنى، من بينها تحويله إلى فندق "بوتيك" مع الحفاظ على حضوره التاريخي، لكن تلك المشاريع لم تؤد إلى إعادة فتحه أمام الجمهور.
وفي عام 2019، خلال التظاهرات الشعبية، دخل متظاهرون إلى المبنى وأقيمت فيه أنشطة وعروض مؤقتة.
ثم أضاف انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 أضراراً جديدة إلى مبنى كان يعاني أصلاً من عقود من التدهور.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
قرابة قرن من الذاكرة
منذ افتتاحه عام 1929، شهد "التياترو الكبير" مراحل صعود بيروت وتحولاتها. استقبل كبار الفنانين، ثم صمت خلال الحرب، وأغلق أبوابه، ودخل في مشاريع إعادة تأهيل لم تكتمل.
اليوم، وبعد نحو قرن، يحصل المبنى على فرصة جديدة.
لكن نجاح هذه الفرصة لن يُقاس فقط بترميم الزخارف والواجهات، وإنما بقدرة المشروع على إعادة الجمهور إلى المكان، وتحويله من مبنى تاريخي مغلق إلى مؤسسة ثقافية حية.
فالهدف ليس أن يعود "التياترو الكبير" كما كان في عام 1929، بل أن يستعيد دوره في بيروت القرن الحادي والعشرين، من دون أن يفقد ذاكرة القرن الماضي.

مواضيع ذات صلة
جرادي يتحدث عن "حرب سرديات خطيرة": يريدون اقتلاعنا من ذاكرتنا ووجودنا
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 14:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"المحكمة" تعود من جديد.. كاظم الساهر وأسماء المنور في ذاكرة الجمهور
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 14:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: بيروت تنهض ببطء ومرفأها يتعافى من جديد
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 14:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب بين التصعيد والمفاوضات المعلّقة وإسرائيل تحاول من "علي الطاهر" فرض قواعد جديدة
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 14:25:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إعداد لبنان 24

الإمارات العربية المتحدة

اللبنانية

الإمارات

الأوروبي

✨ الخلف

طرابلس

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:56 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:49 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-10-06
Lebanon24
07:14 | 2026-10-06
Lebanon24
07:07 | 2026-10-06
Lebanon24
06:56 | 2026-10-06
Lebanon24
06:49 | 2026-10-06
Lebanon24
06:48 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24