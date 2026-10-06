سلام: تشغيل مطار القليعات في مرحلته الأخيرة

أكد أن إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات دخلت المرحلة الأخيرة من التنفيذ، داعياً إلى استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، تمهيداً لانطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل.

وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السراي الحكومي لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لتشغيل ، شدّد خلاله على عدم التهاون في المعايير الفنية والأمنية. واعتبر أن المشروع يشكّل خطوة عملية نحو الإنماء المتوازن، وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكّار والشمال، وتعزيز البنية التحتية للنقل في .

وحضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ومستشار وزير الأشغال المحامي هادي موسى، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس والمدير العام لمؤسسة الدولي المهندس محمد شاتيلا، ومحمد الحاج شحادة، والمدير العام للطرق والمباني المهندس معلوف، وعضو الهيئة الناظمة للطيران المدني الدكتور ربيع ، ورئيس مجلس إدارة شركة "Sky Lounge Services" زياد المنلا، والمهندس كمال نصر الدين.