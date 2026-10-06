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لبنان

سلام: تشغيل مطار القليعات في مرحلته الأخيرة

Lebanon 24
06-10-2026 | 06:47
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سلام: تشغيل مطار القليعات في مرحلته الأخيرة
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أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن إعادة تشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض – القليعات دخلت المرحلة الأخيرة من التنفيذ، داعياً إلى استكمال الخطوات المتبقية بالسرعة اللازمة، تمهيداً لانطلاق الرحلات التجارية منه في الشهر المقبل.

وجاء موقف سلام خلال اجتماع عقده في السراي الحكومي لمتابعة سير العمل والتحضيرات الجارية لتشغيل المطار، شدّد خلاله على عدم التهاون في المعايير الفنية والأمنية. واعتبر أن المشروع يشكّل خطوة عملية نحو الإنماء المتوازن، وتنشيط الحركة الاقتصادية في عكّار والشمال، وتعزيز البنية التحتية للنقل في لبنان.

وحضر الاجتماع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز، ومستشار وزير الأشغال المحامي هادي موسى، ورئيس جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شاتيلا، ومحمد الحاج شحادة، والمدير العام للطرق والمباني المهندس بيار معلوف، وعضو الهيئة الناظمة للطيران المدني الدكتور ربيع الخطيب، ورئيس مجلس إدارة شركة "Sky Lounge Services" زياد المنلا، والمهندس كمال نصر الدين.

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رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

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