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لبنان

جابر بحث مع نظيره المصري وسفيرة سويسرا سبل التعاون

Lebanon 24
06-10-2026 | 10:03
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جابر بحث مع نظيره المصري وسفيرة سويسرا سبل التعاون
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عرض وزير المالية ياسين جابر مع سفيرة سويسرا في لبنان نيكول رودر الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والمالية، إلى جانب مسار الإصلاحات التي تعمل عليها الحكومة والتحديات التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة.
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وتناول اللقاء آفاق تطوير التعاون والاستفادة من الخبرات السويسرية في عدد من المجالات، في ضوء العلاقات التي تجمع البلدين، وأهمية مواكبة لبنان في مسار التعافي والإصلاح وتعزيز قدرات مؤسساته. وتتمتع العلاقات اللبنانية – السويسرية بمسار طويل من التعاون والحوار، يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والثقافية.

وزير المالية المصري 

وفي لقاء افتراضي، بحث جابر مع وزير المالية المصري أحمد كجوك في العلاقات بين لبنان ومصر وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارتي المالية في البلدين، ولا سيما في مجالات إدارة المالية العامة والسياسات المالية والضريبية والجمركية والتحول الرقمي.

وتطرق البحث إلى التجارب التي خاضها البلدان في التعامل مع التحديات والأزمات الاقتصادية والمالية، والضغوط التي فرضتها التطورات الإقليمية والدولية، وما تتيحه أوجه التشابه في عدد من هذه التحديات من مجال لتبادل الخبرات والاستفادة من المعالجات والإجراءات التي اعتمدها كل بلد.

كما تناول اللقاء سبل تطوير الإدارة المالية وتحسين إدارة الإيرادات والإنفاق، وتحديث الأنظمة والخدمات، وتعزيز التعاون الفني بين الوزارتين، بما يسمح بالاستفادة من التجربة المصرية والخبرة اللبنانية وتبادل المعرفة في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

اتحاد شؤون الإعاقة

وفي ملف اجتماعي، استقبل جابر وفدا من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، بحضور السيدة نورا جنبلاط وممثلين عن عدد من المؤسسات والجمعيات الاجتماعية المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضم الوفد: إسماعيل الزين عن المبرات، الأخت باتريس مسلم عن مؤسسة الأب روبرتس، سلوى الزعتري عن دار الأيتام، خالد الطفيلي عن الجمعية اللبنانية لرعاية شؤون المعوقين، عزة آغا عن مجمع الرحمة الطبي، فاديا صافي عن سيزوبيل، موسى شرف الدين عن إعداد، ووئام أبو حمدان عن Scale.

وتناول اللقاء موضوع دفع مخصصات المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة عن العام 2025، إضافة إلى توقيع عقود العام 2026 وحجز الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية عمل هذه المؤسسات وقدرتها على مواصلة تقديم خدماتها للاشخاص ذوي الاعاقة.
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