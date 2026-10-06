تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فاتورة الجنازة في لبنان... الدفن وحده قد يتجاوز راتب شهر!

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
06-10-2026 | 10:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فاتورة الجنازة في لبنان... الدفن وحده قد يتجاوز راتب شهر!
فاتورة الجنازة في لبنان... الدفن وحده قد يتجاوز راتب شهر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قد تحتاج عائلة في لبنان إلى ما يعادل أجراً شهرياً لتغطية تكاليف الدفن وحده، إذ تتراوح كلفته، شاملة المستلزمات، بين 25 و35 مليون ليرة، بحسب أرقام اطّلع عليها "لبنان24". وبمقارنتها بالحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، البالغ 28 مليون ليرة، يتبيّن أن هذه الكلفة تعادل ما بين نحو 89% و125% منه.
Advertisement

وتُظهر الأرقام كيفية توزيع هذه النفقات، إذ تبلغ الكلفة التقريبية 30 دولاراً للحفر، و50 دولاراً لأحجار الباطون، و40 دولاراً للإسمنت، و40 دولاراً للرمل والبحص والحديد، و180 دولاراً للرخام وحفر البيانات، إضافة إلى 40 دولاراً لأعمال البناء والصبّ وتركيب الرخام. ويبلغ مجموع هذه البنود 380 دولاراً، يستحوذ الرخام وحده على نحو 47% منها.

وفي بيروت، تدخل كلفة تأمين القبر أيضاً ضمن حسابات العائلة، فبحسب الأرقام، تتراوح أسعار خدمات الدفن بين 500 و5 آلاف دولار، وتُضاف إليها كلفة تعمير القبر التي تتراوح بين 500 وألف دولار. أما شراء قبر لعائلة لا تملك واحداً، فتُقدَّر كلفته بما بين 15 و50 ألف دولار.

وقد ترتفع الفاتورة مع إضافة بعض المصاريف الاختيارية، إذ تبلغ كلفة تنسيق زهور جنائزية بقطر 50 سنتيمتراً قرابة 367 دولاراً، تُضاف إلى المبالغ التي تدفعها العائلة لقاء الدفن وتجهيز القبر.

وفي تفسير هذه الكلف، تربط بعض المقابر ارتفاع أسعارها بزيادة أسعار مواد البناء والوقود وارتفاع الأجور، إلى جانب تراجع التبرعات بسبب الحرب.

وتضع هذه الكلفة العائلات ذات الدخل المحدود أمام نفقات طارئة قد تستهلك أجراً شهرياً أو أكثر، فيما يرتفع العبء على الأسر التي لا تملك قبراً وتحتاج إلى تأمينه. ومع إمكان الاستغناء عن الزهور وبعض الخدمات الإضافية، تبقى مصاريف الدفن وتجهيز القبر نفقات أساسية ينبغي تأمينها خلال وقت قصير، ما يضغط على ميزانية الأسرة وقدرتها على تغطية احتياجاتها الأخرى.
 
مواضيع ذات صلة
سعر صفيحة البنزين قد يتجاوز الـ 30$ ومطالبات للحكومة بخفض الضرائب والرسوم
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كلامٌ عن رواتب اللبنانيين.. ماذا فعلت بها "فاتورة الطريق"؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: إذا استهدفت حماس جنودا إسرائيليين غدا في غزة سنرد بما يتجاوز كل الحدود
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو راتب زيدان مع منتخب فرنسا؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 18:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

إعداد لبنان 24

الاختيار

ليون لي

لبنان24

بيروت

يون لي

الكلف

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:29 | 2026-10-06
Lebanon24
11:12 | 2026-10-06
Lebanon24
10:56 | 2026-10-06
Lebanon24
10:55 | 2026-10-06
Lebanon24
10:54 | 2026-10-06
Lebanon24
10:50 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24