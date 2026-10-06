تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أزمة النفايات تتفاقم في طرابلس.. ما الحل؟

Lebanon 24
06-10-2026 | 11:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أزمة النفايات تتفاقم في طرابلس.. ما الحل؟
أزمة النفايات تتفاقم في طرابلس.. ما الحل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد اجتماع موسّع في مكتب محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي في سرايا طرابلس، خُصّص لبحث حلول عاجلة لأزمة النفايات في المدينة وقضائها، بمشاركة رئيس الهيئة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله، ورؤساء بلديات طرابلس والميناء والقلمون واتحاد بلديات الفيحاء، إلى جانب عدد من المعنيين.
Advertisement

وشدّد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تأمين موقع لإنشاء مطمر موقت لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بهدف احتواء الأزمة إلى حين إعادة تشغيل معمل الفرز التابع لاتحاد بلديات الفيحاء، والتوصل إلى حل مستدام لمعالجة النفايات.

وناقش الاجتماع مجموعة من الخيارات العملية، على أن تُستكمل متابعتها مع الوزارات والجهات الرسمية والبلديات المعنية، مع التأكيد على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية لتسريع تنفيذ الحلول.

وتأتي هذه التحركات بعدما بلغ المطمر الحالي طاقته الاستيعابية القصوى وتوقف عن استقبال النفايات، إثر قرار إقفاله من مجلس الإنماء والإعمار والشركة المشغلة، ما زاد الضغوط على البلديات وفرض البحث عن بدائل عاجلة.
مواضيع ذات صلة
أزمة نفايات صيدا إلى الحل.. ما الجديد؟
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء في طرابلس عن أزمة النفايات: المطمر أمام استحقاق الإقفال
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: أزمة الجوع في اليمن تتفاقم مع نزوح الآلاف جراء تصاعد الحرب
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"أزمة اللغم" تتفاقم بين الكوريتين
lebanon 24
Lebanon24
06/10/2026 23:35:55 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإنماء والإعمار

اتحاد بلديات الفيحاء

الجهات الرسمية

إدارة النفايات

أزمة النفايات

مجلس الإنماء

رزق الله

القلمون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-10-06
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06
Lebanon24
14:14 | 2026-10-06
Lebanon24
14:09 | 2026-10-06
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06
Lebanon24
13:30 | 2026-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24