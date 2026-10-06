أزمة النفايات تتفاقم في طرابلس.. ما الحل؟

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عُقد اجتماع موسّع في مكتب محافظ بالإنابة إيمان الرافعي في سرايا ، خُصّص لبحث حلول عاجلة لأزمة النفايات في المدينة وقضائها، بمشاركة رئيس الهيئة الناظمة لإدارة النفايات الصلبة مروان ، ورؤساء بلديات طرابلس والميناء والقلمون واتحاد بلديات ، إلى جانب عدد من المعنيين.وشدّد المجتمعون على ضرورة الإسراع في تأمين موقع لإنشاء مطمر موقت لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بهدف احتواء الأزمة إلى حين إعادة تشغيل معمل الفرز التابع لاتحاد بلديات الفيحاء، والتوصل إلى حل مستدام لمعالجة النفايات.وناقش الاجتماع مجموعة من الخيارات العملية، على أن تُستكمل متابعتها مع الوزارات والجهات الرسمية والبلديات المعنية، مع التأكيد على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية لتسريع تنفيذ الحلول.وتأتي هذه التحركات بعدما بلغ المطمر الحالي طاقته الاستيعابية القصوى وتوقف عن استقبال النفايات، إثر قرار إقفاله من والشركة المشغلة، ما زاد الضغوط على البلديات وفرض البحث عن بدائل عاجلة.