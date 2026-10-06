تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سباق مع الوقت لمنع الفراغ وفرنسا تخفّض سقف طرحها في شأن اليوم التالي لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
06-10-2026 | 22:38
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سباق مع الوقت لمنع الفراغ وفرنسا تخفّض سقف طرحها في شأن اليوم التالي لـاليونيفيل
سباق مع الوقت لمنع الفراغ وفرنسا تخفّض سقف طرحها في شأن اليوم التالي لـاليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": يبدو أن باريس بدأت تخفّض سقف طرحها في شأن اليوم التالي لـ"اليونيفيل"، من دون أن تتخلى عن الهدف الأساسي: إبقاء حضور أوروبي فاعل في الجنوب ومنع نشوء فراغ أمني بعد انتهاء المهمة الدولية. لكن الفارق هذه المرة أن فرنسا لا تتحدث عن قوة تنتشر في الجنوب لتحل محل "اليونيفيل"، بل عن قوة أوروبية تأتي لمساندة الجيش اللبناني.
هذا التحول في اللغة ليس تفصيلاً. ففي حديثه إلى "النهار"، يقول السفير الفرنسي باتريك دوريل بوضوح إن القوة التي تعمل فرنسا وإيطاليا على تشكيلها ليست قوة انتشار في الجنوب، بل قوة لمساندة الجيش ومواكبته، وتعمل تحت مظلة الأمم المتحدة. هذا التوصيف يضع المقترح الفرنسي في إطار مختلف عن فكرة إنشاء "يونيفيل" جديدة بتركيبة أوروبية.
Advertisement
من بديل إلى ذراع مساندة للجيش اللبناني
مع انتهاء ولاية "اليونيفيل"، تبرز خشية أوروبية من مرحلة بلا آلية دولية واضحة للتحقق والمراقبة والمساعدة، فيما لا تزال مهمة الجيش اللبناني كبيرة وحساسة، خصوصاً في ظل ترتيبات وقف النار ومسار حصر السلاح بيد الدولة. لذلك، فإن وضع الجيش في قلب المبادرة الأوروبية يسمح لباريس بالجمع بين هدفين: الحفاظ على دور أوروبي في ترتيبات الجنوب، وعدم الظهور بمظهر من يريد انتزاع الدور الأمني من المؤسسة العسكرية اللبنانية.
لكن الاختبار الحقيقي سيبقى في التفاصيل. فإذا كانت "المساندة" تعني تدريباً وتجهيزاً واستشارات، فنحن أمام صيغة جديدة فعلاً. أما إذا شملت مواكبة ميدانية ومراقبة وتحققاً على الأرض، فإن النقاش سيعود حكماً إلى حدود الدور الأوروبي وطبيعته ومن يعطيه التفويض. وفي نهاية المطاف، المعركة على ما بعد "اليونيفيل" لن تكون على اسم القوة أو جنسيتها فقط، بل على السؤال الأكثر حساسيّة: من يملأ الفراغ في جنوب لبنان؟ ومن يملك القرار الأمني فيه؟ تبدو باريس من خلال الصيغة الجديدة، كأنها تقترح أن تكون الإجابة: الجيش اللبناني، ولكن بمسانده أوروبية.
وكتب مراسل" النهار" في باريس سمير تويني :مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، يصبح العامل الأمني أكثر حضوراً في الحسابات السياسية الداخلية. إذ إن إسرائيل تطرح لاعتبارات أمنية مرتبطة بمنع عودة التهديدات إلى شمالها. لكن اقتراب الاستحقاق يضيف عاملاً إضافياً إلى الحسابات، ويزيد المخاوف اللبنانية من احتمال رفع مستوى العمليات العسكرية قبل 27 تشرين الأول.
وقد يأخذ ذلك شكل تكثيف الضربات، وتوسيع بنك الأهداف، وتنفيذ عمليات برية محدودة أو تثبيت وقائع ميدانية جديدة يمكن استخدامها لاحقاً في المفاوضات. هذا السيناريو يختلف عن قرار شن حرب شاملة، لكنه قد يؤدي إلى تغيير قواعد الاشتباك تدريجياً.
في المقابل، تدرك إسرائيل أن عملية عسكرية واسعة قد تفتح مساراً يصعب التحكم فيه، وتكبدها إلى مواجهة مفتوحة مع "حزب الله" وتضع الولايات المتحدة أمام ضرورة التدخل المباشر لاحتواء الأزمة. لذلك يبقى السيناريو الأكثر حساسيه هو التصعيد التدريجي المحسوب، الذي يمكن أن يتحول، نتيجة خطأ في الحسابات أو سقوط عدد كبير من الضحايا، إلى مواجهة أوسع. المحطة الثانية هي الانتخابات النصفية الأميركية. ورغم أنها استحقاق داخلي، فإن نتائجها ستحدد تركيبة الكونغرس خلال السنتين الأخيرتين من الولاية الرئاسية، وبالتالي قد تؤثر في قدرة الإدارة على تمرير الموازنات والمساعدات والتشريعات المتعلقة بالشرق الأوسط.
والواقع أن النقاش الأميركي حول إسرائيل والمساعدات العسكرية أصبح أكثر انقساماً. وقد تجد الإدارة الأميركية نفسها بعد الانتخابات، أمام كونغرس أكثر تشدداً في بعض الملفات أو أكثر استعداداً للضغط من أجل وقف التصعيد في ملفات أخرى. وأي تأخير في الاتفاق على آلية ما بعد "اليونيفيل" قد يضع الجيش اللبناني أمام مسؤوليات أكبر من قدراته الحالية، ويعطي الأطراف المتصارعة ذريعة للعودة إلى منطق الأمن الميداني بدلاً من الحل السياسي.
المطلوب تحويل المرحلة الانتقالية إلى فرصة سياسية، لا إلى فراغ أمني. فالانسحاب التدريجي لـ"اليونيفيل" يجب ألا يعني غياب الرقابة الدولية. وفي النهاية، لن يتحقق الاستقرار جنوباً بمجرد خفض مستوى العمليات العسكرية، بل يحتاج إلى ترتيبات واضحة تضمن أمن إسرائيل وسيادة لبنان في الوقت نفسه. ومن هنا يصبح عنوان المرحلة: منع الفراغ قبل أن يتحول إلى سبب جديد للحرب.    
مواضيع ذات صلة
التمديد لـ"اليونيفيل" مطلب لبناني استباقاً لمنع حصول فراغ أمني في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من معركة التمديد لـ"اليونيفل" إلى سباق ملء الفراغ في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لـ"اليونيفيل" يتراجع ومقترحات أوروبيّة تجنّباً للفراغ الأمني
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع ملك الأردن ورئيس فنلندا وغوتيريش منع الفراغ بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
07/10/2026 12:03:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

التحكم في

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
05:00 | 2026-10-07
Lebanon24
04:55 | 2026-10-07
Lebanon24
04:46 | 2026-10-07
Lebanon24
04:30 | 2026-10-07
Lebanon24
04:22 | 2026-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24