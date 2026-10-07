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لبنان

أطلق النار على شخص وهدّد بقتله... وهذا ما حصل لاحقاً

Lebanon 24
07-10-2026 | 07:45
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أطلق النار على شخص وهدّد بقتله... وهذا ما حصل لاحقاً
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وردت إلى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية شكوى من أحد الأشخاص ضد المدعو (ل. ج.) بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل في محلّة عرمون.

على الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها واستقصاءاتها المكثّفة، وبنتيجة التحرّيات وعمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:

ل. ج. (مواليد عام 1966، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة توجّهه إلى محلّة عرمون – الضيعة وتهجّمه على المدّعي، وإطلاق النار من مسدّسه الحربي بين قدمَيه، قبل أن يضع المسدّس على رقبته ويهدّده بالقتل.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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