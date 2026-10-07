أطلق النار على شخص وهدّد بقتله... وهذا ما حصل لاحقاً

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لملاحقة مرتكبي الجرائم وتوقيفهم، وردت إلى القضائية في وحدة شكوى من أحد الأشخاص ضد المدعو (ل. ج.) بجرم إطلاق نار ومحاولة قتل في محلّة .



على الأثر، باشرت المفرزة تحقيقاتها واستقصاءاتها المكثّفة، وبنتيجة التحرّيات وعمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت، بالتنسيق مع المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:



ل. ج. (مواليد عام 1966، لبناني)



بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة توجّهه إلى محلّة عرمون – الضيعة وتهجّمه على المدّعي، وإطلاق النار من مسدّسه الحربي بين قدمَيه، قبل أن يضع المسدّس على رقبته ويهدّده بالقتل.



أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.

أطلق النار بين قدمَيه ووضع المسدّس على رقبته مهدّدًا بقتله… مفرزة القضائية توقفه في عرمون #قوى_الأمن https://t.co/OluFflHSbb https://t.co/Ept6TKXe1E — قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 7, 2026 Advertisement