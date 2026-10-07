بالأرقام.. إليكم حصيلة جملة ضبط المخالفات المرورية

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
استكمالًا لحملة ضبط المخالفات المروريّة، وبناءً على قرار وزير الداخلية
والبلديات، وفي إطار جهودها المتواصلة للحدّ من حوادث السّير، والحفاظ على سلامة المواطنين، وتعزيز السّلامة المروريّة، تواصل قطعات قوى الأمن الداخلي
تكثيف إجراءاتها الميدانيّة وملاحقتها للمخالفين.
وفي هذا السياق، بلغ عدد المخالفات التي تمّ ضبطها، منذ تاريخ 07-09-2026 ولغاية 06-10-2026، /55,881/ مخالفة من أنواع متعدّدة، أبرزها: السّرعة الزائدة، والقيادة من دون لوحات، وعدم وضع حزام الأمان، والتكلّم على الهاتف أثناء القيادة، وغيرها.
كما تمّ حجز /1,906/ سيارات مخالفة، و/4,562/ دراجة آلية غير قانونيّة.