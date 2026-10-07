تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سرطان الثدي في لبنان.. ارقام مقلقة والاصابات الى ارتفاع

Lebanon 24
07-10-2026 | 22:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سرطان الثدي في لبنان.. ارقام مقلقة والاصابات الى ارتفاع
سرطان الثدي في لبنان.. ارقام مقلقة والاصابات الى ارتفاع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت راجانا حمية في "الاخبار":لم يعد سرطان الثدي في لبنان مرضاً يقتصر على الأعمار المتقدمة. نصف النساء اللواتي تُشخّص إصابتهن بالمرض تقل أعمارهن عن 50 عاماً، فيما يواصل عدد الإصابات الارتفاع عاماً بعد آخر.
Advertisement
وبين عامَي 2014 و2024، ارتفع عدد إصابات النساء بسرطان الثدي من 2528 إلى 3754 إصابة سنوياً، بزيادة تبلغ 67.3%، بحسب آخر تحديث للسجل الوطني للسرطان عام 2024. وفي العام نفسه، سجّل لبنان 17,483 إصابة بالسرطان، بينها 3855 إصابة بسرطان الثدي، أي ما يعادل 22.1% من مجموع الإصابات، ليبقى سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان انتشاراً.

وتتضح الصورة أكثر عند احتساب الإصابات بين النساء تحديداً. فمن أصل 9297 إصابة بالسرطان لدى النساء عام 2024، سُجّلت 3754 إصابة بسرطان الثدي، أي نحو 40% من إجمالي الإصابات بالسرطان بين النساء. ورغم أنه لا يمكن فصل هذا الارتفاع عن الاتجاه العالمي، إذ تشير منظمة الصحة العالمية إلى تزايد أعداد الإصابات بسرطان الثدي في مختلف دول العالم.

إلا أن المعنيين في لبنان يلفتون إلى وتيرة ارتفاع مقلقة محلياً، ولا سيما مع ظهور المرض في أعمار أصغر من المعتاد. وتوضح رئيسة دائرة التثقيف والإرشاد الصحي في وزارة الصحة، الدكتورة زينب عساف، أن التغيّر الأبرز في مسار سرطان الثدي في لبنان يتمثل في الفئات العمرية التي تظهر فيها الإصابات، مشيرة إلى أن «نصف الحالات التي يتم تشخيصها هي دون الخمسين من العمر». كما أن معدل الإصابة في لبنان يلامس اليوم 101 حالة لكل 100 ألف امرأة، وفق المعطيات التي تعرضها وزارة الصحة، وهو معدل يتجاوز المعدل العالمي الموحّد بحسب العمر، البالغ 47.8 حالة لكل 100 ألف امرأة، وفق إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتتداخل في ارتفاع الإصابات عوامل متعددة، بعضها ثابت، كالعمر والعامل الوراثي، وبعضها الآخر يرتبط بأنماط الحياة والبيئة. وفي لبنان، يبرز بين العوامل التي يثيرها المعنيون التلوث بمختلف أشكاله، في الهواء والمياه والتربة، إضافة إلى التدخين، فضلاً عن عوامل أخرى تحتاج إلى دراسات علمية أكثر دقة لتحديد أثرها في ارتفاع معدلات الإصابة، ناهيك بالذخائر التي يستخدمها العدو في حربه على لبنان.
وتأتي هذه الأرقام رغم أن لبنان شهد في السنوات الأخيرة زيادة في الوعي، إذ أسهم توسّع برامج الكشف المبكر في اكتشاف عدد أكبر من الإصابات في مراحل يمكن التعامل معها طبياً بشكل أفضل. لكن ارتفاع عدد الحالات، وخصوصاً في أعمار أصغر، يجعل الوقاية والكشف المبكر أكثر إلحاحاً. «بتذكّرك بكل شي ذكّرها بالصورة».
مواضيع ذات صلة
اكتشاف مقلق.. بروتين يساعد سرطان الثدي على الانتشار في الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام تكشف واقعاً مقلقاً.. ارتفاع حالات الانفصال في لبنان وانتشار "حفلات الطلاق" فما الأسباب؟
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التنمّر الإلكتروني أخطر من المتوقع… أرقام مقلقة من مدارس لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"غير قابل للشفاء".. ممثلة شهيرة تكشف إصابتها بسرطان الثدي
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 09:33:21 Lebanon 24 Lebanon 24

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة

منظمة الصحة

زينب عساف

العمري

مار ال

لبنان

بالمر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-10-08
Lebanon24
02:23 | 2026-10-08
Lebanon24
02:15 | 2026-10-08
Lebanon24
02:11 | 2026-10-08
Lebanon24
02:00 | 2026-10-08
Lebanon24
01:45 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24