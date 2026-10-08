هل يحاصر اعتكاف الصدي تعيين المدير العام؟

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تتجه الأنظار إلى جلسة المقررة عصراً، والمتوقع أن تبتّ بعض التعيينات الإدارية الحيوية، من دون حسم ملف تعيين المقترح للاستثمار في والمياه فادي سنان بسبب اعتكاف والمياه جو الصدي.ووفق معلومات " " فان هذا التعيين لن يمرّ في الوقت الراهن، لأن الصدي لن يحضر الجلسة، فاعتكافه عن جلسات مجلس الوزراء بات معلوماً. ولا يغيّر في الأمر أن البند مؤجَّل من جلسة سابقة، ولا أن الوزير وقّع عليه رسمياً قبل طرحه.والسبب أن إقرار التعيين يتطلب حضور الصدي شخصياً، فوجوده يشكّل الغطاء السياسي الأساسي للقرار، أما غيابه الاحتجاجي فيسحب الميثاقية والتوافق عن أي قرار يخصّ وزارته. وعليه، فمن المرجح أن يُؤجَّل البند مرة جديدة، إلى حين حل أزمة الاعتكاف.وكان " 24" اورد ليل امس انه سيصار في جلسة اليوم تعيين كل من بسام رئيسا للجامعة ، وبولين ديب مديرة عامة لوزارة العمل.