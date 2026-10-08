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لبنان

هل يحاصر اعتكاف الصدي تعيين المدير العام؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
08-10-2026 | 01:30
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هل يحاصر اعتكاف الصدي تعيين المدير العام؟
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تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة عصراً، والمتوقع أن تبتّ بعض التعيينات الإدارية الحيوية، من دون حسم ملف تعيين المدير العام المقترح للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه فادي سنان بسبب اعتكاف وزير الطاقة والمياه  جو الصدي.
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ووفق معلومات "لبنان 24" صباح اليوم فان هذا التعيين لن يمرّ في الوقت الراهن، لأن الصدي لن يحضر الجلسة، فاعتكافه عن جلسات مجلس الوزراء بات معلوماً. ولا يغيّر في الأمر أن البند مؤجَّل من جلسة سابقة، ولا أن الوزير وقّع عليه رسمياً قبل طرحه.
والسبب أن إقرار التعيين يتطلب حضور الصدي شخصياً، فوجوده يشكّل الغطاء السياسي الأساسي للقرار، أما غيابه الاحتجاجي فيسحب الميثاقية والتوافق عن أي قرار يخصّ وزارته. وعليه، فمن المرجح أن يُؤجَّل البند مرة جديدة، إلى حين حل أزمة الاعتكاف.
وكان "لبنان 24" اورد ليل امس انه سيصار في جلسة اليوم تعيين كل من بسام بدران رئيسا للجامعة اللبنانية، وبولين ديب مديرة عامة  لوزارة العمل.
المصدر: لبنان 24
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