مؤسسة النقل المشترك: لن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة

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أكدت لسكك الحديد والنقل المشترك أن "كرامة سائقيها وهيبة الدولة خط أحمر، ولن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة، وذلك بعد التعديات الهمجية والمتكررة على سائقي النقل المشترك وحافلاته".واوضحت في بيان التالي: أولا : تقوم المؤسسة ضمن الامكانات والظروف المتوافرة بالمهام والدور المطلوب منها ضمن الانظمة والقوانين لتأمين خدمات للمواطن اللبناني وخاصة في ظل الازمة الكبرى التي يمر بها وتعمل على مراعاة الواقع الموجود على الارض قدر المستطاع ولكننا نجد انفسنا امام عقلية عند بعض المستقويين على الدولة والمؤسسات العامة ينتهكون ابسط قواعد النظام العام وعلى مرأى من النساء وكبار السن والركاب بالمجمل وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على ثقافة استخدام النقل العام.ثانياَ: كمؤسسة عامة وبقدر ما نتعاطى بمرونة مع الواقع الموجود على الارض فإننا لن نقبل بمرور هكذا انتهاكات وتعديات على كرامات السائقين وهيبة الدولة من دون تحرك وملاحقة ومطالبة كل المعنيين من قضاء واجهزة امنية للحسم مع هكذا بلطجة وانتهاك للحرمات.ثالثاً في الوقت الذي نهيب فيه بكل المعنيين ان يقفوا الى جانب هيبة الدولة والقانون والمواطن نشكر كل من تحرك لردع هذه الحالات من معالي إلى المعلومات والقضاء ونخص بالشكر العام اللواء والذي اتخذ الاجراءت السريعة بعيدا عن اي روتين يعيق احقاق الحق وردع المخالفين ولا يسعنا إلا وأن نقدّر عالياً الإحاطة والدعم والمواكبة اليومية لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل "..وختم البيان:"اننا كمؤسسة عامة لا نطمح ولا نسعى ولا نريد سوى تقديم خدمات محقّة للمواطن اللبناني في كنف دولة تحمي الجميع، ونضع امام اعيننا هذه المهمة الوطنية والاخلاقية، ولكننا مصممون على الدفاع عن كرامة السائقين وهيبة الدولة وصورة المؤسسة التي نوجد فيها مهما كانت التحديات".