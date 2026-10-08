تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مؤسسة النقل المشترك: لن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة

Lebanon 24
08-10-2026 | 02:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مؤسسة النقل المشترك: لن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة
مؤسسة النقل المشترك: لن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أكدت المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك أن "كرامة سائقيها وهيبة الدولة خط أحمر، ولن تمرّ الاعتداءات من دون ملاحقة ومحاسبة، وذلك بعد التعديات الهمجية والمتكررة على سائقي النقل المشترك وحافلاته".
Advertisement
واوضحت في بيان التالي: أولا : تقوم المؤسسة ضمن الامكانات والظروف المتوافرة بالمهام والدور المطلوب منها ضمن الانظمة والقوانين لتأمين خدمات للمواطن اللبناني وخاصة في ظل الازمة الكبرى التي يمر بها لبنان وتعمل على مراعاة الواقع الموجود على الارض قدر المستطاع ولكننا نجد انفسنا امام عقلية عند بعض المستقويين على الدولة والمؤسسات العامة ينتهكون ابسط قواعد النظام العام وعلى مرأى من النساء وكبار السن والركاب بالمجمل وهذا ما يؤثر بشكل سلبي على ثقافة استخدام النقل العام.

ثانياَ: كمؤسسة عامة وبقدر ما نتعاطى بمرونة مع الواقع الموجود على الارض فإننا لن نقبل بمرور هكذا انتهاكات وتعديات على كرامات السائقين وهيبة الدولة من دون تحرك وملاحقة ومطالبة كل المعنيين من قضاء واجهزة امنية للحسم مع هكذا بلطجة وانتهاك للحرمات.

ثالثاً في الوقت الذي نهيب فيه بكل المعنيين ان يقفوا الى جانب هيبة الدولة والقانون والمواطن نشكر كل من تحرك لردع هذه الحالات من معالي وزير الداخلية إلى المعلومات والقضاء ونخص بالشكر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والذي اتخذ الاجراءت السريعة بعيدا عن اي روتين يعيق احقاق الحق وردع المخالفين ولا يسعنا إلا وأن نقدّر عالياً الإحاطة والدعم والمواكبة اليومية لمعالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني"..

وختم البيان:"اننا كمؤسسة عامة لا نطمح ولا نسعى ولا نريد سوى تقديم خدمات محقّة للمواطن اللبناني في كنف دولة تحمي الجميع، ونضع امام اعيننا هذه المهمة الوطنية والاخلاقية، ولكننا مصممون على الدفاع عن كرامة السائقين وهيبة الدولة وصورة المؤسسة التي نوجد فيها مهما كانت التحديات".
مواضيع ذات صلة
تحالف دعم الشرعية: الاعتداءات الحوثية على السعودية لن تمرّ دون حساب
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تسلّمت 20 حافلة من سلطنة عُمان
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة العامة لسكك الحديد والنقل المشترك: وفدان لبناني وسوري يتابعان مشروع إعادة الربط السككي
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24
التحالف: اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية لن تمرّ دون حساب
lebanon 24
Lebanon24
08/10/2026 11:47:32 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

المؤسسة العامة

وزير الداخلية

المدير العام

فايز رسامني

حسن شقير

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2026-10-08
Lebanon24
04:34 | 2026-10-08
Lebanon24
04:33 | 2026-10-08
Lebanon24
04:20 | 2026-10-08
Lebanon24
04:17 | 2026-10-08
Lebanon24
04:15 | 2026-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24