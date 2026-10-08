أبو حيدر من أبوظبي: تسويق المنتج اللبناني وفتح أسواق جديدة أمامه يشكلان جزءاً أساسياً من دعم القطاعات الإنتاجية

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شارك لوزارة الاقتصاد والتجارة أبو حيدر في افتتاح الجناح اللبناني في معرض أبوظبي الدولي للأغذية، بحضور سفير لدى الأستاذ طارق منعمّنة، وممثلين عن جمعية Qoot ومجلس الأعمال اللبناني ممثلاً بالسيد سفيان صالح، إلى جانب عدد من الصناعيين والمزارعين والمصدرين اللبنانيين.وأكد أبو حيدر أن المشاركة في المعارض الدولية، ولا سيما في الأسواق العربية، تشكل فرصة أساسية للتعريف بالمنتجات اللبنانية وتعزيز حضورها، مشدداً على أن تسويق المنتج اللبناني وفتح أسواق جديدة أمامه يشكلان جزءاً أساسياً من دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي.وأشار إلى أن لبنان يمتلك منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أهمية الانتقال من مجرد المشاركة في المعارض إلى بناء شراكات تجارية مستدامة وربط المنتج اللبناني مباشرة بالمستوردين والموزعين ونقاط البيع والمستهلكين في الأسواق المستهدفة.وفي هذا الإطار، اختُتمت المشاركة اللبنانية في أبوظبي بلقاء استضافته السفارة اللبنانية في دولة ، وجمع عدداً من المصدرين اللبنانيين مع ممثلين عن نقاط البيع والمستوردين في السوق ، بهدف تسهيل التواصل المباشر بينهم وفتح قنوات جديدة لتسويق وتصريف المنتجات اللبنانية.وتوجّه أبو حيدر بالشكر إلى سفير لبنان في الأستاذ طارق منعمّنة على دعمه وحضوره ومبادرته إلى استضافة هذا اللقاء، معتبراً أن دور السفارة والجالية اللبنانية في دولة يشكل عاملاً أساسياً في دعم المنتج اللبناني وتعزيز التواصل بين القطاع الإنتاجي اللبناني والأسواق الإماراتية.كما ثمّن أبو حيدر دور الجالية اللبنانية في دولة الإمارات في دعم المنتجات والصناعات اللبنانية، مؤكداً أن اللبنانيين في الخارج يشكلون جسراً مهماً بين لبنان والأسواق العالمية، ويمكنهم المساهمة في فتح المزيد من الفرص أمام المنتج اللبناني وتعزيز حضوره وانتشاره.وقال أبو حيدر إن التعاون بين ، والسفارات اللبنانية، والقطاع الخاص، والمجالس الاقتصادية، والجاليات اللبنانية في الخارج يمكن أن يشكل منصة عملية لتحويل المعارض والفعاليات الاقتصادية إلى فرص تجارية حقيقية.وأكد أن الهدف هو ألا تقتصر المشاركة اللبنانية على عرض المنتجات، بل أن تتبعها لقاءات مباشرة، واتفاقات تجارية، وطلبات تصدير، وشراكات مستدامة تساهم في زيادة الصادرات اللبنانية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعيين والمزارعين والمنتجين.وختم أبو حيدر بالتأكيد أن المنتج اللبناني لا يحتاج فقط إلى منصة لعرضه، بل إلى أسواق تُفتح أمامه، وشراكات تُبنى حوله، وفرص حقيقية للوصول إلى المستهلك في الخارج.