موظفو الإدارة العامة: الإقفال القسري مستمر واعتصام مركزي الأسبوع المقبل

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يرفع موظفو سقف تحركهم في مواجهة تآكل رواتبهم. فمنذ بداية العام، تخوض " " حركة نضالية متواصلة للمطالبة بتصحيح الأجور وتحسين الظروف المعيشية، وسط غلاء متراكم منذ عام 2019 لم تقابله أي معالجة جدية للرواتب.ويقول رئيس الرابطة رائد لـ" " أن الرابطة أعلنت يوم الجمعة يوم إقفال قسري، "بسبب عدم قدرة الموظف على القدوم إلى العمل كل أيام الأسبوع، إضافةً إلى عدم تصحيح الراتب لمواكبة الغلاء الذي أصابنا منذ العام 2019".أما في ملف بدل النقل، فيكشف حمادة عن لقاء جمع الرابطة بمدير عام المالية ، "الذي أكد أن بدل النقل للقطاع العام قد وُضع موضع الدراسة النهائية وبشكل عاجل للحسم والإقرار". ويأمل حمادة في أن يكون هذا الملف "قد أصبح في المسار الأخير للإقرار وفق ما نطالب به".وفي ما يتعلق بالمنحى التصعيدي الذي سبق أن أعلنته الرابطة، والقاضي باعتبار يومي الخميس والجمعة يومي إقفال قسري، يشير حمادة إلى أن "هذا الموضوع سيُبحث ضمن بناءً على ما استجد معنا من معطيات".ويضيف: "نحن في صدد التحضير لاعتصام مركزي الأسبوع المقبل للضغط باتجاه إقرار الرواتب العادلة".وختم حمادة بتحذير من مغبة الوقوع في فخ البيانات المضللة التي نراها أحياناً في الإعلام الرسمي، والتي لا تكون صادرة عن هيئتنا الإدارية، الممثل الوحيد والشرعي للموظفين".