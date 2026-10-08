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لبنان

موظفو الإدارة العامة: الإقفال القسري مستمر واعتصام مركزي الأسبوع المقبل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-10-2026 | 04:34
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موظفو الإدارة العامة: الإقفال القسري مستمر واعتصام مركزي الأسبوع المقبل
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يرفع موظفو الإدارة العامة سقف تحركهم في مواجهة تآكل رواتبهم. فمنذ بداية العام، تخوض "رابطة موظفي الإدارة العامة" حركة نضالية متواصلة للمطالبة بتصحيح الأجور وتحسين الظروف المعيشية، وسط غلاء متراكم منذ عام 2019 لم تقابله أي معالجة جدية للرواتب.
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ويقول رئيس الرابطة رائد حمادة لـ"لبنان 24" أن الرابطة أعلنت يوم الجمعة يوم إقفال قسري، "بسبب عدم قدرة الموظف على القدوم إلى العمل كل أيام الأسبوع، إضافةً إلى عدم تصحيح الراتب لمواكبة الغلاء الذي أصابنا منذ العام 2019".

أما في ملف بدل النقل، فيكشف حمادة عن لقاء جمع الرابطة بمدير عام المالية  جورج المعراوي، "الذي أكد أن بدل النقل للقطاع العام قد وُضع موضع الدراسة النهائية وبشكل عاجل للحسم والإقرار". ويأمل حمادة في أن يكون هذا الملف "قد أصبح في المسار الأخير للإقرار وفق ما نطالب به".

وفي ما يتعلق بالمنحى التصعيدي الذي سبق أن أعلنته الرابطة، والقاضي باعتبار يومي الخميس والجمعة يومي إقفال قسري، يشير حمادة إلى أن "هذا الموضوع سيُبحث ضمن الهيئة الإدارية بناءً على ما استجد معنا من معطيات".

ويضيف: "نحن في صدد التحضير لاعتصام مركزي الأسبوع المقبل للضغط باتجاه إقرار الرواتب العادلة".
وختم حمادة بتحذير من مغبة الوقوع في فخ البيانات المضللة التي نراها أحياناً في الإعلام الرسمي، والتي لا تكون صادرة عن هيئتنا الإدارية، الممثل الوحيد والشرعي للموظفين".
المصدر: خاص "لبنان24"
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لبنان

خاص

رابطة موظفي الإدارة العامة

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لبنان 24

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