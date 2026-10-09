أيوب تدعو وزراء "حزب الله" إلى مغادرة الحكومة: خطابهم يناقض قراراتها

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وقالت إن اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي يشكل "جرس إنذار" لرفع الصوت حيال عجز المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء، وليس محاولة لعرقلة العمل الحكومي، نافية وجود مشكلة مع رئيس الجمهورية جوزافوحيّت عون ورئيس الحكومة نواف سلام على جهودهما، لكنها رفضت ترك وزير الطاقة يواجه منفرداً تداعيات الأزمة، داعية إلى خطة تقوم على اعتماد السعر المتحرك وتعزيز الجباية. ودافعت عن الصدي، رافضة تحميله نتائج قرارات سابقة أو تداعيات ما وصفته بقرارات مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.ورأت أن والطائفة الشيعية يدفعان ثمن قرار إسناد غزة، داعية إلى مطالبة حزب الله بإنهاء مشروعه المسلح، ومعتبرة أن للحزب الشيخ نعيم قاسم ينفذ القرار .وأكدت أيوب أن المسار التفاوضي هو الأمل الوحيد للبنان، وأن مشاركة رئيس الجمهورية في المفاوضات ساهمت في تحييد والضاحية، مشيرة إلى أن "اتفاق الإطار" وُضع لحماية ما تبقى من الجنوب ووضع حد للنزاع مع .واعتبرت أن سلاح حزب الله فقد أفقه، وأن رفض اتفاق الإطار يعني القبول باستمرار الوجود في الجنوب، مجددة دعوتها وزراء الحزب إلى مغادرة الحكومة طالما يمثلون فريقاً يرفض قرارات الدولة.