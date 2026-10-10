رسمياً.. إلغاء 4 قرارات رئاسية أميركية تقيّد الطيران مع لبنان وتمهّد لاستئناف الرحلات المباشرة

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فبموجب قرار وقّعه الرئيس الأميركي في 30 أيلول الماضي، ونُشر في السجل الفدرالي في 5 تشرين الأول ، أُلغيت القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007.



واعتبر أنّ "هذه القيود لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع"، موجّهاً وزير النقل إلى تنفيذ القرار وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه.



الا ان إلغاء هذه القرارات لا يعني بدء الرحلات تلقائياً، إذ لا تزال هناك موافقات تشغيلية وأمنية لازمة، كما لم يُحدَّد أي موعد أو شركة طيران أو مسار لبدء التشغيل.



وعقب إلغاء القرارات، رحّبت سفارة لبنان في بهذه الخطوة، مشيرة إلى انها تُمهّد الطريق أمام استعادة الرحلات الجوية المباشرة مستقبلاً.



ولفتت إلى أنّ الخطوة تأتي عقب إعلان ترامب بعد لقائه الرئيس جوزف عون في في 21 تموز ، واللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 28 أيلول.



وأكدت السفارة انّ القرار يعكس الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين. في خطوة تمهّد لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين، أُعلن رسمياً، اليوم السبت، إلغاء 4 قرارات رئاسية أميركية شكّلت أساساً للقيود المفروضة على النقل الجوي بين ولبنان.فبموجب قرار وقّعه الرئيس الأميركي في 30 أيلول الماضي، ونُشر في السجل الفدرالي في 5 تشرين الأول ، أُلغيت القرارات الصادرة في أعوام 1985 و1992 و1998 و2007.واعتبر أنّ "هذه القيود لم تعد ضرورية لحماية الطائرات المتجهة إلى أو المغادرة منه من الاستيلاء غير المشروع"، موجّهاً وزير النقل إلى تنفيذ القرار وإلغاء الأنظمة والأوامر المتعارضة معه.الا ان إلغاء هذه القرارات لا يعني بدء الرحلات تلقائياً، إذ لا تزال هناك موافقات تشغيلية وأمنية لازمة، كما لم يُحدَّد أي موعد أو شركة طيران أو مسار لبدء التشغيل.وعقب إلغاء القرارات، رحّبت سفارة لبنان في بهذه الخطوة، مشيرة إلى انها تُمهّد الطريق أمام استعادة الرحلات الجوية المباشرة مستقبلاً.ولفتت إلى أنّ الخطوة تأتي عقب إعلان ترامب بعد لقائه الرئيس جوزف عون في في 21 تموز ، واللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 28 أيلول.وأكدت السفارة انّ القرار يعكس الثقة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات ، ويشكّل خطوة نحو تعزيز التواصل مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتوسيع آفاق السياحة والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وكتبت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة عبر حسابها على موقع اكس: "ممتنون للرئيس ترامب على رفع قيود السفر الجوي تمهيدًا لاستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة".

عون رحب بقرار ترامب

ولاحقا رحب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوية التي تربط لبنان بدول العالم.



وشكر الرئيس عون الرئيس ترامب على قراره والاجراءات التنفيذية التي ستتخذ بعدما كان تجاوب خلال اللقاء الذي جمعهما في البيت الأبيض في شهر تموز الماضي، مع طلبه رفع القيود على حركة النقل الجوي بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية واوعز في حينه الى المسؤولين الاميركيين ضرورة اعادة الحركة الجوية بين البلدين، وأقرن ذلك ببيان فوري إلى شركات الطيران الاميركية باعادة رحلاتها إلى بيروت. كما شكر الرئيس عون الاميركية مارك روبيو على متابعته الحثيثة لهذا الملف وجميع من عمل لانجازه.



وأكد عون أن لبنان يولي سلامة الطيران المدني وأمن مطار رفيق الدولي وحركة الملاحة الجوية أهمية قصوى، ويواصل اتخاذ التدابير اللازمة وفق المعايير الدولية المعتمدة، بما يحفظ سلامة المسافرين ويعزّز الثقة بلبنان ومؤسساته.



واعرب عون عن تقديره لهذه الخطوة، آملاً أن تسهم في تعزيز حركة النقل الجوي وتسهيل التواصل بين لبنان والعالم، وأن تشكّل مدخلاً لمزيد من التعاون بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات.





