تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ارنو يتسلم من نواب المذكرة القانونية المطالبة ببقاء "اليونيفيل"

Lebanon 24
10-10-2026 | 04:59
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ارنو يتسلم من نواب المذكرة القانونية المطالبة ببقاء اليونيفيل
ارنو يتسلم من نواب المذكرة القانونية المطالبة ببقاء اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
التقى النواب نجاة عون صليبا وقاسم هاشم وإبراهيم منيمنة وفيصل الصايغ وعدنان طرابلسي وهاكوب ترزيان وفراس حمدان وملحم خلف، استكمالًا للمذكرة التي وقّعها 86 نائبًا لبنانيًا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلبًا بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.
Advertisement



وأفاد الوفد بأن "أهمية المذكرة تبرز في مقاربتها القانونية المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وفي تأكيدها أن الوقائع الميدانية والقانونية التي رافقت صدور القرار قد تغيّرت بصورة جوهرية، بما يستوجب إعادة النظر في آلية تنفيذه وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيه ويحول دون نشوء أي فراغ أمني. وتعكس هذه المبادرة، التي تجمع نوابًا من اتجاهات سياسية ومناطق مختلفة، إرادة وطنية جامعة في التمسّك بالشرعية الدولية والدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، انطلاقًا من أهمية استمرار حضور الأمم المتحدة في دعم الدولة اللبنانية، بما يتيح لها بسط سلطتها على كامل أراضيها بالاعتماد الحصري على مؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني، وضمان الاستقرار في الجنوب".



وشدد على أن "هذه الخطوة تشكل استكمالًا للتحرّك النيابي الهادف إلى وضع الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهما في ضوء المتغيرات المستجدّة، وإعادة النظر في مستقبل اليونيفيل وآلية تنفيذ القرار 2790، بما يصون سيادة لبنان، ويحمي استقراره، ويحول دون أي فراغ أمني مع انتهاء ولاية القوة الدولية".
مواضيع ذات صلة
بري تسلم من نواب المذكرة المطالبة بالتمسك بقوة "اليونيفيل".. واستقبل القائمين باعمال سفارة سوريا وأذربيجان
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل: بقاء "اليونيفيل" يعني بقاء "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
يوم غد.. مؤتمر صحافي لنواب من أجل المطالبة بإبقاء "اليونيفيل" في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: بقاء اليونيفيل جنوبي لبنان يعني بقاء "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
10/10/2026 17:28:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

جنوب لبنان

اللبنانية

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:23 | 2026-10-10
Lebanon24
10:15 | 2026-10-10
Lebanon24
10:00 | 2026-10-10
Lebanon24
09:16 | 2026-10-10
Lebanon24
08:36 | 2026-10-10
Lebanon24
08:09 | 2026-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24