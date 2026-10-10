تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قرار رئاسي أميركي بإلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان ورفض قاطع لأيّ بديل أوروبي من "اليونيفيل"

Lebanon 24
10-10-2026 | 22:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قرار رئاسي أميركي بإلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان ورفض قاطع لأيّ بديل أوروبي من اليونيفيل
قرار رئاسي أميركي بإلغاء القيود على النقل الجوي مع لبنان ورفض قاطع لأيّ بديل أوروبي من اليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت هيئة الطيران المدني السعودي، عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين من جنسيات مختلفة، بينما أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن بسقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
 
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه تم تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض مؤقتاً، لحين استكمال تقييم الأضرار، والتحقُّق من سلامة المرافق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذكرت الهيئة أن الاعتداء على مطار الرياض أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم 4 مواطنين، ومقيمان بنغلاديشيان، وأميركي، ومصري، وأردني، وسوري، وفلسطيني، وسوداني.
Advertisement
 
كما أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام، واعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج أطلقته الميليشيات الحوثية.
 
إلى ذلك، قال الرئيس الأميركى دونالد ترمب إن الولايات المتحدة «قد تنضم» إلى الضربات السعودية على الميليشيات الحوثية، مشيراً إلى أنه لم يتخذ قراراً بعد.
وقال ترمب: "قد نفعل ذلك، وسندرس الأمر. لقد علمنا للتو بالهجوم الأخير، لذا سنتخذ قراراً. نحن نتحرك بسرعة كبيرة".
 
من جانبه، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، تنفيذ أكثر من 1900 عملية استهداف مباشرة ودقيقة في الجبهات الشرقية والغربية والجنوبية الغربية خلال الساعات الـ24 الأخيرة، طالت مخازن أسلحة وذخائر، وتحصينات ومعسكرات ومواقع عسكرية، ونقاطاً على هيئات حاكمة يحتلها العدو، وتعزيزات ومناطق حشد وتجميع، ومرابض لمدفعية الميدان، ووسائط لنقل العناصر والإمدادات، إضافة إلى أهداف عسكرية مشروعة وعالية القيمة في عمق مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.
 
لبنانيا، شكل القرار التنفيذي الأميركي لإزالة العقبات القانونية أمام عودة الرحلات الجوّية بين الولايات المتحدة الأميركية ولبنان متنفساً أو جرعة إيجابية للبنان الذي يشتد حصار الأزمات والتطورات السلبية عليه وسط تصاعد المخاوف الإقليمية إلى ذروتها عشية الاستحقاقين الانتخابيين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة لما لهما من تأثير على حروب المنطقة وأزماتها.
القرار الرئاسي الأميركي بإلغاء القيود الأميركية على النقل الجوي مع لبنان، في خطوة تمهّد لإعادة الرحلات المباشرة بين البلدين، أثار ارتياحاً واسعاً عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي رحّب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية الأميركية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان، معتبراً أن هذا القرار يشكّل مؤشراً إلى الثقة بالإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لضمان سلامة الطيران المدني وحماية حركة النقل الجوي من بيروت وإليها، وتعزيز أمن الرحلات الجوّية التي تربط لبنان بدول العالم.
في سياق آخر يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين المقبل لإقرار إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان، مهمتها تقديم الخبرات والتدريب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بهدف تعزيز سيطرة الدولة على أراضيها وقدراتها في مجال أمن الحدود والأمن الداخلي. وفيما ستكون تفاصيل هذه البعثة ودورها محل نقاش أميركي - أوروبي، تتضاءل حظوظ أيّ تمديد لليونيفيل، إلا أن النواب نجاة عون صليبا، وقاسم هاشم، وإبراهيم منيمنة، وفيصل الصايغ، وعدنان طرابلسي، وهاكوب ترزيان، وفراس حمدان، وملحم خلف، التقوا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان أرنو، وسلّموه مذكرة قانونية موجّهة إلى الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، تتضمّن طلباً بإعادة النظر في القرار 2790 (2025)، في ضوء التطورات التي شهدها جنوب لبنان منذ صدوره.
 
وتعليقاً على عزم الدول الأوروبية إرسال قوات لها إلى لبنان مع انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية العام قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لقناة "شمس": "لا تؤيد الولايات المتحدة تمديد ولاية اليونيفيل لما بعد انتهاء ولايتها النهائية في 31 كانون الأول 2026. ونعتبر أن اليونيفيل قد فشلت. فقد شهدت البلاد سبع جولات من الصراع خلال فترة وجودها، وقام حزب الله ببناء بنية تحتية عسكرية ضخمة في محيط مواقعها، مستغلاً في بعض الأحيان قرب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لحماية بنيته التحتية أو عملياته".
 
وأضاف المسؤول: "نحن الآن في وضع مختلف مع الإطار الثلاثي، الذي يمهّد الطريق، وفق شروط محددة، لتحقيق أمن دائم وعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. ومع انتهاء ولاية اليونيفيل تدريجاً، نتوقع تطبيق هذا الإطار. وسيسهم التطبيق الناجح في إرساء الأساس لعلاقات سلمية مستقرة بين إسرائيل ولبنان، ما يُغني عن ترتيبات حفظ السلام المفتوحة".
 
وقال المسؤول: "يجب أن يكون أي وجود دولي جديد مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأهداف الملموسة للإطار، بدلاً من الوساطة غير المحددة في ظلّ الوضع الراهن غير المحسوم. ونحن على استعداد لمناقشة ترتيبات تدعم بصدق نزع سلاح حزب الله، وتعزز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، وتدعم السيادة اللبنانية". وختم بالقول "لسنا مهتمين باستبدال مهمة غير فعالة ومفتوحة النهاية بأخرى".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون رحب بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء القرارات الرئاسية التي تفرض قيوداً على النقل الجوي مع لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"مفاوضات روما 3" تنتظر قرار واشنطن وطرح ايطالي بشأن بديل "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: إنتهاء ولاية "اليونيفيل" دون إيجاد بديل أممي هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مطالبة لبنانية بالتمديد لـ"اليونيفيل" ورفض أممي لتقويض القرار 1701
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 10:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

السعودية

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-10-11
Lebanon24
03:14 | 2026-10-11
Lebanon24
03:05 | 2026-10-11
Lebanon24
03:00 | 2026-10-11
Lebanon24
02:55 | 2026-10-11
Lebanon24
02:45 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24