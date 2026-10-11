تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"معركة استمرار" خلف أجنحة معرض الكتاب... والناشر اللبناني أمام حسابات صعبة

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
11-10-2026 | 05:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
معركة استمرار خلف أجنحة معرض الكتاب... والناشر اللبناني أمام حسابات صعبة
معركة استمرار خلف أجنحة معرض الكتاب... والناشر اللبناني أمام حسابات صعبة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعيد "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" جمع الناشرين والقرّاء حتى 18 تشرين الأول، لكن قدرة دور النشر على الاستمرار تتوقف على ما تحققه من مبيعات، وما يبقى منها بعد دفع المصاريف. فالدار تحتاج إلى استرداد كلفة الكتب المعروضة، وتأمين الأموال اللازمة لإصدار كتب جديدة، في وقت تتراكم فيه نفقات الطباعة والمشاركة والتوزيع.
Advertisement
وتعطي الأرقام فكرة عن الضغط على الإنتاج، إذ ان سعر طن الورق المستورد ارتفع من 900 دولار عام 2019 إلى 1400 دولار منتصف 2026، أي بزيادة تقارب 56 في المئة. وهذه مقارنة تخص الورق ولا تعني أن أسعار كل الكتب ارتفعت بالنسبة نفسها؛ فالطباعة والتجليد وعدد النسخ ومواصفات كل إصدار تدخل أيضاً في تحديد الكلفة.
معرض بيروت للكتاب 67
أمام هذه الزيادة، تضيق خيارات الدار الصغيرة. رفع سعر الكتاب قد يصعّب بيعه، وتحمل الزيادة يقلّل المبلغ المتاح للإصدار التالي. أما تخفيض عدد النسخ، فيخفّف المبلغ المدفوع للمطبعة، لكنه يوزّع نفقات التحرير والتدقيق والتصميم على نسخ أقل. وقد يكون هذا الخيار ضرورياً لتجنب مخزون يصعب تصريفه، حتى لو أصبحت كلفة النسخة أعلى.
ثم تأتي فاتورة الوصول إلى القارئ. وبحسب شروط المشاركة التي نشرها اتحاد الناشرين العرب قبل المعرض، حُدّد رسم الجناح بـ95 دولاراً للمتر المربع، تضاف إليه ضريبة بنسبة 11 في المئة. وبالحساب، تبلغ رسوم جناح مساحته 20 متراً مربعاً 2109 دولارات، قبل نفقات نقل الكتب والعاملين ورفوف العرض التي تقع على عاتق المشترك. وهذا مبلغ يجب تغطيته من عائد البيع بعد احتساب كلفة الكتب نفسها.
ويتيح البيع المباشر في المعرض للناشر تحصيل الأموال فوراً والتواصل مع مشترين جدد، لكنه يحتاج إلى مبيعات كافية لتبرير نفقات المشاركة. والحسومات التي تشجّع القارئ على الشراء تقلّل بدورها العائد من كل نسخة. لذلك، قد تنتهي الدار إلى بيع عدد أكبر من الكتب، من دون أن يتحسن ربحها بالمقدار نفسه.
ولا تحسم حركة الزوار وضع السوق. فقد أعلن الموقع الرسمي للمعرض استقبال 75 ألف زائر في الدورة السابقة، لكن هذا الرقم لا يوضح عدد المشترين أو قيمة مشترياتهم. كذلك، يصعب الحكم على تغيّر عادات القراءة من مبيعات الكتب الورقية وحدها؛ فالقارئ قد يستعير كتاباً، أو يشتري نسخة مستعملة، أو يقرأ إلكترونياً.
"<a class='entities-links' href='/entity/127525/هاشيت/ar/1?utm_term=PublicFigures-هاشيت&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-هاشيت&id=59678&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=هاشيت أنطوان" في معرض بيروت للكتاب... إصدارات جديدة ولقاءات" style="width: 100%; height: 100%;" />
وعليه، لا تتوقف قدرة الناشر اللبناني على الاستمرار على عدد زوار المعرض بقدر ما تتوقف على ما يبقى له من كل نسخة تُباع بعد خصم كلفة الورق والطباعة ورسوم المشاركة والحسومات، وهو هامش يضيق كلما ارتفعت الكلفة من دون أن يقابلها إقبال فعلي على الشراء. ولذلك يُقاس نجاح الدورة بالنسبة إلى دور النشر بحجم المبيعات التي تغطي نفقات الجناح وتتيح تمويل الإصدارات المقبلة، لا بأعداد الحضور وحدها، وما لم تتحقق هذه المعادلة سيبقى المعرض موعداً للعرض أكثر منه مصدراً يعتمد عليه الناشر لتأمين استمراره.
 
المصدر: خاص
مواضيع ذات صلة
سلام من معرض الكتاب: لا استقرار من دون دولة تملك قرار الحرب والسلم
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"صراع أجنحة" داخل حزب لبناني
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات الحوثيين تكشف هشاشة "ميثاق مكة" وتضع باكستان أمام معادلة صعبة
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فعاليات اليوم الثاني لمعرض بيروت العربي الدولي للكتاب الـ67: زحمة زوار وعشرات التواقيع وندوات
lebanon 24
Lebanon24
11/10/2026 18:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

اتحاد الناشرين العرب

اتحاد الناشرين

اللبناني على

ين العرب

بيروت

الدورة

هاشيت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:56 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:50 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:38 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-10-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-10-11
Lebanon24
10:56 | 2026-10-11
Lebanon24
10:50 | 2026-10-11
Lebanon24
10:38 | 2026-10-11
Lebanon24
10:13 | 2026-10-11
Lebanon24
10:10 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24