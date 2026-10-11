الأزمة المعيشية تدفع إلى حافة اليأس وأرقام الانتحار مقلقة

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رغم الأجواء السياسية التي توحي باستقرار شكلي، يواصل الواقع المعيشي والاقتصادي في تدهوره الحاد. فالأزمات المتراكمة والظروف الحياتية الخانقة مستمرة بلا أفق، والقدرة الشرائية في تراجع دائم، ما فاقم الضغوط النفسية على اللبنانيين ودفع كثيرين منهم إلى حافة اليأس. وتعكس ذلك بوضوح معدلات الاكتئاب الحاد واضطرابات القلق التي تزداد يوماً بعد يوم. ومع النقص المستمر في الأدوية النفسية وارتفاع كلفة العلاج، يجد كثيرون أنفسهم بلا شبكة أمان، فترتفع وتيرة الأفكار الانتحارية.ما تقوله الأرقامتنعكس هذه الضغوط مباشرة في البيانات الرسمية والأهلية الصادرة عن وجمعية "إمبرايس" والدولية للمعلومات، إذ سجّل لبنان 733 حالة وفاة بالانتحار بين عامي 2021 و2025. وتوزعت الأرقام على النحو الآتي: 115 حالة في عام 2021، ثم 138 في عام 2022، لتبلغ الذروة بـ168 حالة في عام 2023، قبل أن تتراجع نسبياً إلى 129 في عام 2024، ثم تعاود الارتفاع في عام 2025 مسجّلة 147 حالة، بزيادة 14% عن العام السابق. أما في عام 2026، فقد سُجّل حتى شهر آب ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن الضغوط النفسية في تصاعد ولم تتراجع.الشباب الأكثر تضرراًتُظهر المعطيات أن فئة الشباب هي الأكثر تأثراً: فأكثر من 55% من حالات الانتحار تقع بين من هم دون 38 عاماً، كما أن الشريحة الأكبر من المتصلين بخطوط الدعم الساخنة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، وهو ما يدل على خيبة أمل جيل الشباب من الواقع المعيشي. وتقدّر الجمعيات المختصة أن هناك محاولة انتحار كل 6 ساعات، ووفاة مؤكدة بالانتحار كل يومين تقريباً. ويرجّح الخبراء أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، لأن بعض العائلات توثّق الوفاة كحادث عرضي تفادياً للوصمة الاجتماعية والدينية.التوعية والوقايةرغم قتامة المشهد، تبقى جهود التوعية والوقاية الأخير. فالخط الساخن الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564 "خط الحياة" الذي تشغّله بالتعاون مع جمعية "إمبرايس"، يعمل على مدار الساعة ويتلقى نحو 900 اتصال شهرياً، ويؤكد أن طلب المساعدة هو الخطوة الأولى لكسر حلقة اليأس.