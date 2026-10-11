تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأزمة المعيشية تدفع إلى حافة اليأس وأرقام الانتحار مقلقة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-10-2026 | 14:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الأزمة المعيشية تدفع إلى حافة اليأس وأرقام الانتحار مقلقة
الأزمة المعيشية تدفع إلى حافة اليأس وأرقام الانتحار مقلقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم الأجواء السياسية التي توحي باستقرار شكلي، يواصل الواقع المعيشي والاقتصادي في لبنان تدهوره الحاد. فالأزمات المتراكمة والظروف الحياتية الخانقة مستمرة بلا أفق، والقدرة الشرائية في تراجع دائم، ما فاقم الضغوط النفسية على اللبنانيين ودفع كثيرين منهم إلى حافة اليأس. وتعكس ذلك بوضوح معدلات الاكتئاب الحاد واضطرابات القلق التي تزداد يوماً بعد يوم. ومع النقص المستمر في الأدوية النفسية وارتفاع كلفة العلاج، يجد كثيرون أنفسهم بلا شبكة أمان، فترتفع وتيرة الأفكار الانتحارية.
Advertisement

ما تقوله الأرقام

تنعكس هذه الضغوط مباشرة في البيانات الرسمية والأهلية الصادرة عن قوى الأمن الداخلي وجمعية "إمبرايس" والدولية للمعلومات، إذ سجّل لبنان 733 حالة وفاة بالانتحار بين عامي 2021 و2025. وتوزعت الأرقام على النحو الآتي: 115 حالة في عام 2021، ثم 138 في عام 2022، لتبلغ الذروة بـ168 حالة في عام 2023، قبل أن تتراجع نسبياً إلى 129 في عام 2024، ثم تعاود الارتفاع في عام 2025 مسجّلة 147 حالة، بزيادة 14% عن العام السابق. أما في عام 2026، فقد سُجّل حتى شهر آب ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يؤكد أن الضغوط النفسية في تصاعد ولم تتراجع.

الشباب الأكثر تضرراً

تُظهر المعطيات أن فئة الشباب هي الأكثر تأثراً: فأكثر من 55% من حالات الانتحار تقع بين من هم دون 38 عاماً، كما أن الشريحة الأكبر من المتصلين بخطوط الدعم الساخنة تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، وهو ما يدل على خيبة أمل جيل الشباب من الواقع المعيشي. وتقدّر الجمعيات المختصة أن هناك محاولة انتحار كل 6 ساعات، ووفاة مؤكدة بالانتحار كل يومين تقريباً. ويرجّح الخبراء أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير، لأن بعض العائلات توثّق الوفاة كحادث عرضي تفادياً للوصمة الاجتماعية والدينية.

التوعية والوقاية

رغم قتامة المشهد، تبقى جهود التوعية والوقاية خط الدفاع الأخير. فالخط الساخن الوطني للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564 "خط الحياة" الذي تشغّله وزارة الصحة بالتعاون مع جمعية "إمبرايس"، يعمل على مدار الساعة ويتلقى نحو 900 اتصال شهرياً، ويؤكد أن طلب المساعدة هو الخطوة الأولى لكسر حلقة اليأس.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
الانتحار في لبنان... 110 حالات خلال 8 أشهر وارتفاع مقلق منذ بداية الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع أسعار الوقود يفاقم الضغوط المعيشية في لبنان.. اللبنانيون يقتربون مجدداً من الحافة
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع الين.. من دعم الصادرات إلى أزمة معيشية
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سرطان الثدي في لبنان.. ارقام مقلقة والاصابات الى ارتفاع
lebanon 24
Lebanon24
12/10/2026 01:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحة

رادار لبنان24

قوى الأمن الداخلي

وزارة الصحة

الخط الساخن

خط الدفاع

بات القلق

الدينية

برايس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-11
Lebanon24
14:58 | 2026-10-11
Lebanon24
14:55 | 2026-10-11
Lebanon24
14:31 | 2026-10-11
Lebanon24
14:15 | 2026-10-11
Lebanon24
13:50 | 2026-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24