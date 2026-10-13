حزب الله يعلن بدلات إيواء تصل إلى 14 ألف دولار.. من تشمل؟

أعلن رئيس في حزب إطلاق مشروع الإيواء الجديد "وعد والتزام"، لمساعدة العائلات التي دُمرت منازلها أو تضررت وباتت غير صالحة للسكن.

وأوضح دعموش، خلال مؤتمر صحافي، أن قيمة المساعدة تبلغ 14 ألف دولار للوحدة السكنية في والضاحية الجنوبية، و12 ألف دولار في المناطق الأخرى، وتشمل بدل استئجار منزل وشراء الأثاث.

وأشار إلى أن بدل الإيجار المحدد ضمن المساعدة يبلغ 6 آلاف دولار في بيروت والضاحية و4 آلاف دولار خارجهما، على أن تبدأ الدفعة الأولى بقيمة 3500 دولار في بيروت والضاحية و3000 دولار في بقية المناطق.

ويشمل البرنامج أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كلياً أو جزئياً، والوحدات المتضررة التي لم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى المنازل الواقعة ضمن أبنية تقرر هدمها كلياً أو جزئياً استناداً إلى الدراسات الفنية.

وبحسب دعموش، يستهدف المشروع المتضرر الذي هُجّر من مسكنه الفعلي ولا يملك منزلاً بديلاً، موضحاً أن من يملك مسكناً آخر لن يحصل على بدل الإيواء، لكنه سيستفيد من بدل الأثاث.

وأكد أن المساعدات ستشمل كل المناطق التي تعرضت للاعتداءات، بصرف النظر عن الانتماء أو الموقف السياسي، مشيراً إلى أن لجاناً تابعة للحزب أجرت مسحاً في القرى والبلدات الجنوبية والضاحية، ولا تزال تستكمل إحصاء الوحدات المستحقة وفق استمارة موحدة أعدتها شركة "معمار".

وأضاف أن مراكز خاصة ستُعلن في كل منطقة لتمكين المتضررين من مراجعتها ومعرفة آلية الحصول على المساعدات، لافتاً إلى أن أولوية المرحلة الأولى هي الإيواء، على أن يُعلن عن المراحل اللاحقة عندما تتوافر الظروف المناسبة.

وفي ما يتعلق بالشيكات الصادرة بعد حرب عام 2024، قال دعموش إن بدلات الإيواء ستُصرف، فيما سيبقى ملف الترميم مؤجلاً.

وانتقد دعموش أداء الحكومة في ملف المتضررين، معتبراً أنها لم تقدم حتى الآن برنامجاً مباشراً لمساعدة المهجرين، وأن رفع الأنقاض وإصلاح بعض البنى التحتية لا يصلان مباشرة إلى العائلات. وشدد على أن مبادرة الحزب ليست بديلاً من مسؤولية الدولة، بل مساهمة للتخفيف من معاناة .

ودعا أصحاب المنازل إلى عدم رفع بدلات الإيجار بسبب إعلان الحزب تقديم مساعدات للإيواء، مؤكداً استمرار المشروع واستكماله تبعاً للإمكانات المتاحة.