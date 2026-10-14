تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: لبنان يأمل في أنّ يتجاوب مجلس الامن مع طلبه للإبقاء على المهمة العملانية لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
14-10-2026 | 06:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس عون: لبنان يأمل في أنّ يتجاوب مجلس الامن مع طلبه للإبقاء على المهمة العملانية لـاليونيفيل
الرئيس عون: لبنان يأمل في أنّ يتجاوب مجلس الامن مع طلبه للإبقاء على المهمة العملانية لـاليونيفيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان لبنان متمسك ببقاء القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" نظرا لاهمية ما قامت به منذ فترة انتدابها حتى اليوم، والتضحيات التي قدمها أفرادها ضباطاً ورتباء وعسكريين. 
Advertisement
وقال ان الظروف التي نتجت عن الاعتداءات الاسرائيلية واحتلال قرى وبلدات جنوبية يقع معظمها ضمن ولاية "اليونيفيل" تجعل لوجود القوات الدولية اهمية كبيرة لان انسحابها سيحدث فراغاً له انعكاسات سلبية على الوضع الامني في المنطقة، فضلا عن ان المنطقة سوف تخلو من اي رقابة دولية عما يجري فيها، من دون ان نتجاهل ما لهذه القوات من أدوار اجتماعية وانسانية وصحية وتربويّة جعلت العلاقة متينة بينها وبين المواطنين الجنوبيين الذين يرتاحون لوجودها ويثقون بدورها ويتمسكون ببقائها في بلداتهم وقراهم .
 واعرب الرئيس عون عن أمله في أن يتجاوب مجلس الامن مع الطلب الذي تقدم به لبنان لجهة الإبقاء على المهمة العملانية لـ" اليونيفيل" خلال السنة المقبلة التي سبق لمجلس الامن ان اعتبرها سنة انسحاب هذه القوات، خصوصاً إذا ما تحقق انسحاب القوات الاسرائيلية حتى الحدود الدولية وانتشر الجيش اللبناني الذي سيكون في حاجة إلى الاستفادة مما تقدمه "اليونيفيل" من خدمات إنسانية ولوجستية ضرورية. 

تصريح لاكروا
وبعد اللقاء، قال السيد لاكروا للصحافيين:"أشكر رئيس الجمهورية على إتاحة الفرصة لإجراء هذا اللقاء. يأتي هذا اللقاء في لحظة مهمة، إذ إن الوضع الميداني لا يزال معقّداً، في ظل استمرار الأنشطة العسكرية وتأثّر السكان بها بشدة.
أما في ما يتعلق بمستقبل وجود الأمم المتحدة، فأعتقد أن المناقشات في مجلس الأمن ستنطلق الآن، ومن المهم، بل من الضروري، أن يُسمع صوت لبنان في هذا الشأن، باعتبار أن لبنان هو الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع".
أضاف:"إن هدفنا هو دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة، واستعادة السيادة الكاملة للبنان. ونحن نعتقد أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار.
ومن هذا المنطلق تحديداً، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد عرض على مجلس الأمن عدداً من الخيارات بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقد أُعدّت هذه الخيارات استناداً إلى ما استمعنا إليه من السلطات اللبنانية. ونرى أن من المهم، في هذه المرحلة، متابعة المناقشات الجارية في مجلس الأمن بصورة فاعلة، والتوصل إلى نتيجة تكون الأفضل للبنان ولآفاق تحقيق الاستقرار".
سئل: هل تعتقد أنه ينبغي اتخاذ قرار بشأن مستقبل هذا الوجود تحديداً؟
اجاب: أعتقد أن هذا الموضوع سيكون من المسائل الأساسية التي ستُطرح في مناقشات مجلس الأمن. وأكرّر أن الخيارات التي عرضها الأمين العام لا تزال مطروحة على الطاولة.
ونحن على علم بموقف لبنان، بما في ذلك مضمون الرسالة التي وُجّهت إلى الأمم المتحدة، والتي طلب فيها لبنان تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لفترة مؤقتة.
ومن الطبيعي أن يُستمع إلى مواقف السلطات اللبنانية وأن تؤخذ في الاعتبار. فالأمر يتعلق بالدولة اللبنانية، وبأمن لبنان، وباستعادة سيادته الكاملة. وبالطبع، ينبغي أن نأخذ في الحسبان أيضاً ضرورة أن تؤدي هذه الخطوة، في نهاية المطاف، إلى تعزيز الأمن في المنطقة.

مواضيع ذات صلة
جلسة مفصلية لمجلس الامن اليوم: تمديد مهمة "اليونيفيل"بصيغة جديدة
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع ملك الأردن ورئيس فنلندا وغوتيريش منع الفراغ بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التمديد لـ"اليونيفيل" مطلب لبناني استباقاً لمنع حصول فراغ أمني في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24
رفض اميركي مُسبق لمُقترحات جلسة مجلس الأمن حول بدائل "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
14/10/2026 16:06:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

الأمم المتحدة

الأمين العام

مجلس الأمن

الرئيس عون

قصر بعبدا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:37 | 2026-10-14
Lebanon24
08:28 | 2026-10-14
Lebanon24
08:22 | 2026-10-14
Lebanon24
08:19 | 2026-10-14
Lebanon24
08:08 | 2026-10-14
Lebanon24
08:00 | 2026-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24