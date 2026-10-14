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لبنان

رجّي من موسكو: لبنان يعوّل على اتفاق الإطار للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل

Lebanon 24
14-10-2026 | 09:54
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رجّي من موسكو: لبنان يعوّل على اتفاق الإطار للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل
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التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في العاصمة الروسية موسكو، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي أندريه إيفانوفيتش دينيسوف، حيث جرى استعراض التطورات في لبنان والعلاقات اللبنانية الروسية وسبل تفعيلها.
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وشكر الوزير رجي رئيس اللجنة على اللقاء، ونقل إليه وإلى رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تحيات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة. وجدّد تطلّع لبنان إلى دور إيجابي لروسيا، ولا سيما في المساعدة على تأمين سيادة لبنان واستقراره.

وعرض رجي خلال اللقاء مسار المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مؤكدًا أن لبنان يعوّل على اتفاق الإطار للتوصل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات، ومعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها. كما جدّد التأكيد على قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح، مشدّدًا على التمسك بعدم إبقاء أي تنظيم مسلح موازٍ للجيش اللبناني.

من جهته، شدّد دينيسوف على تضامن بلاده مع لبنان، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة عليه، معتبرًا أن الحل الوحيد يبقى في المحادثات لان كل الحلول البديلة الأخرى قد جربت. وأعرب عن أمله في أن يتنبّه اللبنانيون، بكل مكوناتهم، إلى ضرورة عدم الانزلاق إلى أي مواجهة داخلية، مؤكدًا أن الاستقرار في لبنان شرط أساسي لاستقرار المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل العلاقات الثنائية، ولا سيما على المستوى النيابي. وطلب  دينيسوف، إعادة تنشيط التواصل على صعيد لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الروسية، فوعد رجي بنقل هذا الطلب إلى الرئيس نبيه بري.
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