هل تجاهلت طهران طلب سلام؟

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لوحظ أن اللقاء الذي عُقد في في 24 أيلول الماضي بين الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس الحكومة نواف سلام، والذي طلب خلاله الأخير رسمياً تعيين سفير إيراني جديد لدى بهدف ترسيخ علاقة "من دولة إلى دولة"، مرّ عليه حوالى 22 يوماً من دون أي استجابة ملموسة أو تفاعل رسمي من جانب .ويرى مراقبون أن هذا الصمت الإيراني المستمر، والامتناع عن تسمية جديد، يعكسان عدم طهران للخطوة ، الأمر الذي يضع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في حالة ترقّب وجمود متواصلين.كما يسأل مراقبون عن إمكانية أن يبحث مساعد ، سعيد خطيب زادة، الذي وصل بيروت أمس، مع المسؤولين اللبنانيين ملف تعيين سفير إيراني جديد.